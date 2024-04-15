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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مبابى فى مواجهة صلاح.. وزير الشباب والرياضة يتحدث عن إقامة لقاء محتمل بين مصر وفرنسا

مبابي وصلاح
مبابي وصلاح

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن مواجهة محتملة بين منتخب فرنسا والمنتخب الوطني خلال العام الجاري.

وتواجد السفير الفرنسي اليوم في العاصمة الإدارية لمشاهدة مدينة مصر الأولمبية وستاد مصر التي أقيمت عليه بطولة كأس العاصمة الشهر الماضي.

وقال صبحي في تصريحات لـ"أون تايم سبورت": تناقشت مع السفير الفرنسي لتنسيق مباراة ودية بين منتخبي مصر وفرنسا، نسعى للتنسيق حاليًا بين الاتحاديين لإقامة اللقاء في نهاية العام الجاري أو بداية عام 2025 وستقام في مدينة مصر الأولمبية.

وأشاد السفير إيريك شوفالية، سفير دولة فرنسا بمصر، باستاد القاهرة الدولي خلال تفقده له بصحبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.

أشرف صبحي فرنسا المنتخب الوطني منتخب فرنسا السفير الفرنسى

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