سيارت الكنس الآلي وشفط الأتربة تجوب شوارع وميادين أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوراع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة وتسيير سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة لتنظيف الشوارع مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه اللواء عصام سعد جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف قري ومراكز المحافظة بمتابعة حملات النظافة والتأكد من نقل القمامة إلي مناطق التجمع المخصصة لها لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

حملات مكثفة بالمراكز والاحياء

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وديروط ومركز أسيوط حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين وخاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، حيث تم رفع ما يقرب من 390 طن قمامة من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة واللوادر والجليدر والحاويات وسيارات النقل وذلك خلال حملات تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط والعميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة ومسئولي قسم النظافة والرصد والمتابعة بكل مركز.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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