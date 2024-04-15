استعدادًا لدورتى الألعاب الأولمبية والبارالمبية.. تفاصيل اجتماع الحركة الرياضية

عقدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، مؤتمرًا صحفيًا لكشف الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس اللجنة البارالميية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية المصرية وعدد من اللاعبين المتأهلين للأولمبياد المقبلة.

في البداية قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير للرياضة المصرية التي تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية.

قال صبحي، إن الاتحادات الرياضية المصرية تشارك بشكل أكثر من رائع لتطوير الحركة الرياضية المصرية، مقدما الشكر للجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية ورؤساء الاتحادات الرياضية واللواء أحمد ناصر رئيس الكونفدرالية الأفريقية "الأوكسا" وجميع الحضور.

وتابع وزير الشباب والرياضة، في كلمته، أن هذا المؤتمر يعد أكبر اجتماع للحركة الرياضة المصرية من الاتحادات الأولمبية والبارالمبية، مقدما التهنئة للجمعية العمومية للجنة الأولمبية بشكلها الديمقراطي مشيدا بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية والتناسق التام بين جميع الجهات بما يصب في صالح الرياضة المصرية.

وقدم الدكتور أشرف صبحي الشكر لـ إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة على تواصله واهتمامه من أجل التنسيق مع البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأكد صبحي أنه اتفق مع السفير الفرنسي على حضور اجتماع للحركة الرياضية المصرية مع أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالميية المصرية من أجل التنسيق المشترك بين جميع الجهات، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا وهو ما لمسه من اهتمام وزيرة الشباب والرياضة الفرنسية ومدى اهتمامها بلقائها معه بحضور رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ووزير التعليم الفرنسي وكان اللقاء مثمرًا للغاية بين جميع الأطراف.

وتابع صبحي أن السفير الفرنسي تعهد بتسهيل كافة الإجراءات لسفر البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024، مضيفًا أن باريس تحتفل بمرور 100 عام على استضافة الدورة الأولمبية لعام 1924.

وقال الدكتور أشرف صبحي إنه تم حتى الآن تأهل 173 لاعب ولاعبة لأولمبياد باريس 2024 وكان المستهدف وفق الخطط الفنية تأهل 150 لاعب ولاعبة ليتم تخطى الرقم المتوقع في عدد اللاعبين المتأهلين.

واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته قائلا إنه سيتم عقد احتفالية كبرى مع اللاعبين الذين شاركوا في دورة الألعاب الأفريقية 2023 التي أقيمت في غانا وذلك من أجل تكريمهم على الإنجاز الذي حققوه خلال المنافسات.