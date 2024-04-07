حازم حسني يفوز بعضوية اللجنة الأولمبية في الانتخابات التكميلية

عقدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اجتماعها العادي اليوم الأحد بمقر اللجنة في استاد القاهرة بمدينة نصر، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، بالإضافة لانتخاب عضو جديد في منصب الأمين العام المساعد، وذلك بعد استقالة محمد عبد المطلب.

وشهدت الجمعية العمومية حضور 27 اتحادا من أصل 28 لهم حق الحضور.

وأسفرت الانتخابات عن فوز حازم حسني رئيس اتحاد الرماية بمنصب الأمين العام المساعد بعد حصوله على 12 مقابل 9 أصوات حصل عليها حسن البشبيشي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.

وشهدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية حالة من التناغم بين رؤساء الاتحادات الرياضة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، وشهدت نقاشات مكثفة حول استعدادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ومن جانبه، قال المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية واتحاد السباحة، أن حالة التعاون والتناغم بين الاتحادات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة وأيضا اللجنة الأولمبية، ظهرت أثارها على نتائج الرياضة المصرية في كافة البطولات والمحافل سواء كانت دولية أو قارية.

وأضاف "إدريس"، أن اللجنة الأولمبية بدأت عهد جديد قائم على التعاون بين جميع الأطراف من أجل الوصول لأفضل النتائج، وأن الصالح العام للرياضة المصرية هو الهدف الأهم الذي يعمل الجميع من أجل تحقيقه.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية، أن الهدف المقبل هو حصد أكبر عدد من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتحقيق إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل.

وكانت بعثة مصر قد حصدت البعثة 192 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و 47 ميدالية فضية و 43 ميدالية برونزية لتؤكد على ريادتها وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب لتحافظ على لقب دورة الألعاب الأفريقية.

وحرص رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على التواجد في مطار القاهرة الدولي لاستقبال أبطال مصر في دورة الألعاب الإفريقية بعد تحطيمهم الأرقام القياسية خلال المنافسات وتصدر الفراعنة الترتيب العام بين الدول المشاركة.

ووجه ياسر إدريس التهنئة إلى البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب الإفريقية على النتائج التي تم حصدها مع استمرار تصدر القارة الإفريقية في المنافسات الأمر الذي يدل على السير في الطريق الصحيح في مجال الرياضة والذي يتسق مع كافة التطورات التي تشهدها كافة مناحي الحياة في مصر.