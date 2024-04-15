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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف حبيبة الشماع

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بالشروع في خطف المجني عليها حبيبة الشماع بالإكراه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق".

وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 240 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم محمود هاشم محمود عبدالمعطي، 34 عاما سائق ومقيم بأوسيم محافظة الجيزة، أنه في 21 / 2 / 2024 بدائرة قسم الشروق بالقاهرة، شرع في خطف المجني عليها حبيبة أيمن عدلي أحمد.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أغلق نوافذ السيارة إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو أن تمكنت المجني عليها من القفز من السيارة زودًا عن حريتها، على نحو مما ورد بالتحقيقات، كما أن المتهم حاز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "حشيش" وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقاد مركبة حال كونه واقعًا تحت تأثير مخدر.

جنايات القاهرة سائق الأوبر محمود هاشم حبيبة الشماع فتاة الشروق

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