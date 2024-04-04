اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالتعدى على مسنة فى الشارع بمدينة نصر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض سيدة مسنة في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكرم أبوحساب وحسنين زهران ومروة هشام بركات وأمانة سر معتز مدحت وخالد حمدي.

وكانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض سيدة في مدينة نصر.

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21721 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول عن قيام المتهم "ع.ع"، بهتك عرض سيدة مسنة أثناء سيرها في الشارع العام، فتعدى عليها جنسيًا، وملامسة جسمها، على الفور استغاثت بأحد الجيران وتمكنوا من الإمساك به وأبلغوا رجال المباحث، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.