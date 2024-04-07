الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل يتاجر فى المخدرات بالبساتين

محكمة
محكمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات، وتغريمه 100 ألف جنيه.

ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألف جنيه، عما أُسنِد إليه بالتهمة الثانية وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، بمنطقة التجمع الخامس.

وقالت الحيثيات إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليه ضميرها وارتاح إليه وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتلخص في قيام المتهم محمد أبوالخير بالاتجار في المواد المخدرة.

وذكرت الحيثيات أن المتهم كان بحوزته سيارة، وأثناء تفتيشه من خلال ضابط بالادارة العامة لمباحث القاهرة عُثر بحوزته 35 قطعة من مخدر الحشيش، واعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار.

وجاء في التقرير الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، والذى أوضح أن المضبوطات هي جوهر الحشيش المخدر المدرج وزنه 3.5 كيلو.

وأنكر المتهم في التحقيقات ما نُسب إليه من اتهام، وبجلسة المحاكمة اعتصم بالإنكار، وشرح الدفاع الحاضر معه ظروف الدعوى، والتمس براءته استنادًا إلى بطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات منعدمة واسم المتهم ورد بالتحريات مختلفات عن إسمه الحقيقي، وببطلان إذن النيابة العامة لصدروه عن جريمة مستقبلية وبطلان القبض والتفت لعدم وجود المتهم في أي حالة من حالات التلبس وببطلان الإقرار المنسوب صدروه للمتهم بمحضر الضبط.

وأضافت الحيثيات أن إنكار المتهم لا يعدو سوى ضرب من ضروب الدفاع القصد منه درء الاتهام عن نفسه، ورفع المسئولية الجنائية عن كاهله، والتشكيك في الأدلة قولية كانت أو فنية للإفلات من قبضة العدالة؛ ولا تعول على باقى أوجه دفاعه، وثبت للمحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهم «محمد أبوالخير» قام بالاتجار في المواد المخدرة بعدد 35 لفة مخدرات، وزنها 3 كيلو والنصف، حسب تقرير الطب الشرعي.

محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد الاتجار في المخدرات التجمع الخامس

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