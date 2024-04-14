ما أهمية قاعدة "نفاطيم" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، منذ الهجوم الإيراني المباشر على إسرائيل بإطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ردًا على قصف قنصلية إيران في دمشق، تبرز قاعدة "نفاطيم" الجوية كنقطة محورية حيث أعلنت التلفزيون الإيراني أن الهجوم استهدف تلك القاعدة التي تقع في بئر السبع بالتحديد خاصة إن القاعدة هي واحدة من أكثر القواعد الجوية تقدمًا في إسرائيل، حيث تمثل المقر الرئيسي لطائرات F-35 المتطورة.

ما هي قاعدة نفاطيم

تعتبر قاعدة "نفاطيم" الجوية من الأصول العسكرية الحيوية لإسرائيل، فهي توفر قدرات دفاعية وهجومية متقدمة، القاعدة مجهزة بأحدث التقنيات والطائرات، مما يعزز من قدرة إسرائيل على الردع والاستجابة للتهديدات الإقليمية.

من جانبها، أكدت وكالة "إرنا" الإيرانية أن الحرس الثوري الإيراني قد استهدف قاعدة "نفاطيم" الجوية الإسرائيلية بصواريخه. تقع هذه القاعدة في صحراء النقب، جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالقرب من مدينة بئر السبع، وتعد القاعدة الرئيسية لمقاتلات إف-35 الإسرائيلية بمدرج يبلغ طوله 3400 متر.

وفقًا للتقرير، فقد أجرى الحرس الثوري الإيراني تدريبات في فبراير من العام الماضي على هجوم صاروخي محاكي لقاعدة "نفاطيم" الجوية.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الهجوم الإيراني على إسرائيل "حقق كل أهدافه"، مضيفًا في تصريحات للتليفزيون الإيراني الرسمي إن "عملية الوعد الصادق نفذت بنجاح بين ليل السبت وصباح الأحد وحققت كل أهدافها".

الرد الإسرائيلي

في سياق مخالف، أعلن افيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الدفاعات الإسرائيلية تمكنت من اعتراض الغالبية العظمى من أكثر من 120 صاروخًا بالستيًا، مع تسجيل اختراقات محدودة للحدود الإسرائيلية.

وأضاف أدرعي عبر منصة "إكس" أن العدد القليل من الصواريخ التي تمكنت من الاختراق أصابت قاعدة "نفاطيم" الجوية، مسببةً أضرارًا طفيفة في البنية التحتية، لكن دون التأثير على استمرارية عمل القاعدة وتنفيذ مهامها.

وأكد أن إيران كانت تهدف إلى شل العمليات في القاعدة الجوية وإلحاق الضرر بالقدرات الجوية الإسرائيلية، لكنها لم تنجح في ذلك.

وأشار إلى أن الطائرات الحربية، بما في ذلك طائرات الشبح F-35، تواصل الهبوط والإقلاع من القاعدة، وتنفذ مهام دفاعية وهجومية بكفاءة.