"الزراعة" تتابع البرامج البحثية وتربية التقاوى للمحاصيل الاستراتيجية في محطة بحوث سدس

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متابعة الزراعات خلال خامس أيام عيد الفطر المبارك وفي ختام الإجازة تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل قطاعات الوزارة خلال إجازة العيد، وكذلك تجهيز التقاوى وتوزيعها مبكرا على المزارعين قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافي وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتفقد الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية، اليوم، محطة البحوث الزراعية بسدس يرافقه الدكتور محمد مرعي مدير المحطة الاقليمية والنوعية بسدس ورؤساء الفرق البحثية بمعاهد المحاصيل والقطن

حيث قام "عبدالعال" بالمرور على اكثارات القمح أصناف سدس ١٥ وبني سويف ٥ في مساحة ١٠٧ أفدنة كذلك محاصيل الشعير والأعلاف والبصل والقطن والذرة الشامية وبرامج التربية المختلفة داخل المحطة كما شملت الزيارة تفقد مزرعة الانتاج الحيواني بالمحطة.

وأشار إلى استمرار هذه الجولات على جميع المحطات البحثية على مستوى الجمهورية للاطمئنان على سير العمل وتطوير الأداء تنفيذا لتوجهيات الوزير في هذا الشأن، مؤكدا أن المحطات البحثية هي منارات للبحث العلمي الزراعي وتقوم بدور كبير في تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

والجدير بالذكر أن مساحة محطة بحوث سدس تبلغ ٢٨٠ فدان منزرعة لصالح وحدة الاكثارات الأولية للإدارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية.