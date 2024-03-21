الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

زيادة توريد القمح من المزارعين للدولة.. تفاؤل كبير بعد رفع سعر الإردب

محصول القمح
محصول القمح

قال الدكتور محمود خلاف، الأستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الزيادة الجديدة في سعر استلام محصول القمح بنسبة 25% للإردب هذا العام ستشجع المزارعين على التوريد للدولة.

وأوضح "خلاف"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تزرع  حوالي 4 ملايين فدان قمح سنويًا، حيث يأتي القمح على رأس المحاصيل الاستراتيجية، والذي يتم استهلاكه في مصر بنحو 20 مليون طن سنويًا.

وأشار إلى أن استلام محصول القمح بأسعار مناسبة تحقق هامش ربح للمزارعين يسهم في التوسع في زراعات القمح في مساحات كبيرة وتقليص الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك والتي تصل إلى 50%، كما أن هناك حرصا من الدولة من أجل التوسع في زراعات القمح في الأراضي الجديدة، ومنها توشكى، لزيادة معدلات الإنتاج محليا وتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز الأمن الغذائى وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح، وبالتالي تقوم بالتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية بالمحاصيل الاستراتيجية، كما تسعى الدولة للتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة من تقاوي المحاصيل الاستراتيجية تكون عالية الإنتاجية وأقل مكثا في التربة وأكثر تأقلما مع الظروف الجوية والتغيرات المناخية.

وكان قد أكد علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن زيادة سعر توريد القمح من 1600 جنيه إلى 2000 جنيه تدعم وتشجع المزارع على توريد المحصول للدولة.

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