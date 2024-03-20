الأربعاء 20 مارس 2024
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مصر

مركز المناخ: أجواء باردة ليلًا ورياح على الوجه البحرى حتى الجمعة

طقس بارد
طقس بارد

أكد الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عودة الأجواء الباردة ليلًا مرة أخرى خلال طقس نهاية الأسبوع "الأربعاء- الخميس- الجمعة"، مع زيادة فرق حرارة الليل والنهار، وهبات قوية للرياح المتفرقة على الوجه البحري خاصة شمال الدلتا "كفرالشيخ– دمياط– الدقهلية– شمال البحيرة– الإسكندرية-بورسعيد"، وانعدام فرص الأمطار.

وأضاف "فهيم"، في بيان له، أنه يوافق اليوم 11 من شهر برمهات، وهو الشهر السابع في التقويم القبطي، وسُمى بذلك نسبة إلى "بامونت" إله الحرب والحرارة، وهو الموصوف بالثور المنصور، وفيه تشتد الحرارة لنضج المزروعات.

ومن أمثال شهر برمهات "روح الغيط وهات من السبع حاجات- برمهات روح الغيط وهات قمحات وعدسات وبصلات"، وفيه تحصد الزراعة وتوضع الغلة في الأجران، و"عاش النصراني ومات لم يأكل الجبن في برمهات" لأن فيه الصوم الأربعيني المقدس.

يذكر أنه دائمًا ما يرتبط الفلاح المصرى بالشهور القبطية لمعرفة مواسم الحصاد والزراعة، حيث يعود إلى عام 1235 قبل الميلاد، حينما قسم الفراعنة السنة بأمر بطليموس الثالث، وارتبط هذا التقويم بالزراعة والحصاد عند المصريين، واستمر حتى اليوم لأنه الأدق بالنسبة للفلاحين، وحملت الشهور أسماء مصرية قديمة "هيروغليفية" ثم حورت إلى القبطية.

الدكتور محمد علي فهيم مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طقس نهاية الأسبوع فرق حرارة الوجه البحري كفر الشيخ

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