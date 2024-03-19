الزراعة: حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة بلغ أكثر من 9 مليار دولار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن التصدير يعتبر مصدرًا للعملات الأجنبية، حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليار دولار، وتستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التي بها فجوة، كما أن التصدير يدعم العلاقات مع الدول وكذلك يساهم في تخفيض تكلفة النقل عندما يتم التصدير إلى دولة يتم استيراد منتجات منها، حيث تنخفض تكاليف الشحن والنولون نتيجة للتبادل (تصدير واستيراد).

وأوضح “القصير” الاستراتيجية التي قامت بها الوزارة لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، حيث استهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة مثل المجمدة والمجففة والعصائر وغيرها.

كما أشار إلى أهمية الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري، وتوفير بيانات عن الأسواق وتنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.

كما أشار إلى محاور تنفيذ هذه الاستراتيجية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي:

1) تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد.

2) تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.

3) تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس.

4) تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًًا.

5) رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.

6) المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء

7) تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في إطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة.

8) تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة.

9) الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.

10) جارى حاليًا التوسع في منظومة النقل السريع.

11) الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.

12) إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.

جاء ذلك خلال احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا) بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية وكذلك قيادات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وسلامة الغذاء وبعض نواب البرلمان وسفراء الدولة العربية والأجنبية ورجال التصدير والمزارعين.