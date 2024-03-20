اتحاد المنتجين: زيادة فى استهلاك الدواجن بنسبة 10%

قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك إقبالًا على الدواجن في الوقت الحالي باعتباره موسم وارتفاع أسعار الدواجن؛ نتيجة زيادة أسعار البدائل من اللحوم والأسماك مما شكل ضغط على الدواجن، مشيرًا إلى أن استهلاك الدواجن زاد بنسبة بسبب اعتماد موائد الرحمن على الدواجن بشكل كامل.

وأضاف" الزيني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الاستهلاك بشكل عم زاد بنسبة 10% نتيجة زيادة عدد المغتربين من بلاد أخرى، كما أن لحوم ودواجن المجمعات الاستهلاكية تحركت أسعارها نتيجة أزمة الدولار الماضية والبحر الأحمر والتي أدت لزيادة أسعار اللحوم المستوردة بنسبة 50%، كما أن مشكلة بيض المائدة سيتم حلها مع دخول المنتجين لدورات الدواجن البياض ولابد من توفر الأعلاف ومخزن استراتيجي منه لتأمين إنتاج الدواجن البياض.

من جانبه، أكد الدكتور رفيق قاسم، مدير الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في استهلاك الدواجن وتحرك الأسعار نتيجة الطلب على الدواجن، حيث أن الفراخ هي المتاح بالنسبة للمستهلك العادي، حيث أن الدواجن في متناول جميع المستهلك وعليها طلب مرتفع وأن معارض ومنافذ الزراعة وباقي المنافذ الحكومية خفضت الأسعار.

وقال "قاسم " في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المعارض والمنافذ الحكومية حدت من ارتفاع الأسعار وبلغ أسعار الدواجن 110 جنيهات للمستهلك والبيض بسعر 155 جنيهًا للطبق، وخلال أسبوع ستنخفض الأسعار مع توجيه الإنفاق على الكحك وتراجع الطلب على الدواجن وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الظروف مهيئة لدخول المربي الصغير دورات التربية والذي يمثل الشريحة الأكبر من المستهلكين.

وأكد مدير عام الدواجن، أن الإنتاج سيزيد مع تراجع الطلب وبالتالي ستنخفض الأسعار وهناك بشاير جيدة مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه والتي ستكون لها تأثير مباشر على الخامات والأعلاف وكل الأسعار ستنخفض.