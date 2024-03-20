"مركز المناخ" ينصح المزارعين في الوجه البحري بعدم ري القمح حتى الجمعة

طالب الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين بوقف ري القمح في مناطق الوجه البحري خاصة شمال الدلتا من اليوم وحتى الجمعة.

ونصح فهيم، في بيان له، المزارعين بتأجيل زراعة العروة الصيفي لمحاصيل "الذرة – القطن – الصويا" وعدم استعجال كشف بلاستيك الإنفاق وتدعيم التزهير والتلقيح والإخصاب لأشجار الفاكهة والاستعداد لموجة أخرى من أمراض الندوات والبياض والتبقعات.

أضاف أن الجو مثالي للمحاصيل فى نهاية العمر مثل القمح والفول البلدي والشعير والطبية العطرية والمحاصيل الأرضية "البطاطس - البنجر - البصل - الثوم".

أوضح أن الطقس الحالى مثالي للأمراض المحبة للجو المتذبذب "ندوات ولفحات وتبقعات وبياض دقيقي" وغير مثالي للفاكهة في بداية الموسم وللمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة وخضر الأنفاق.

أشار فهيم إلى أن هناك عودة للأجواء الباردة ليلًا مرة أخرى خلال طقس نهاية الأسبوع "الأربعاء- الخميس- الجمعة" مع زيادة فرق حرارة الليل والنهار، وهبات قوية للرياح المتفرقة على الوجه البحري خاصة شمال الدلتا "كفر الشيخ – دمياط – الدقهلية – شمال البحيرة – الإسكندرية -بورسعيد" وانعدام فرص الأمطار.