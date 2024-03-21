الاتحاد الزراعي: زيادة سعر توريد القمح يشجع على زيادة الكميات الموردة

قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إن قرار مجلس الوزراء برفع سعر توريد القمح إلى 2000 جنيه للإردب جاء استجابة للمزارعين ومطالب الاتحاد التعاوني الزراعي، حيث أن الحكومة حريصة على دعم المزارعين ومساندتهم وتقديم مختلف سبل الدعم لهم للاستمرار في تحقيق الإنتاج الزراعي، كما أن قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر توريد القمح يسهم في زيادة معدلات التوريد للشئون والمطاحن الحكومية وهو مايسهم في خفض فاتورة استيراد القمح.

وأضاف حمادة لـ"الدستور"، أن مصر تستهلك سنويا نحو 20 مليون طن من القمح، وأن الإنتاج المحلي يقارب 10 ملايين طن مطالبا الحكومة بالإعلان عن سعر توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، حتى يتمكنوا من زيادة المساحات المزروعة، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام القيادة السياسية وهو ترتب علية تحقيق نهضة زراعية عبرت عنها المشروعات القومية الزراعية والتي ساهمت في زيادة المعروض من المنتجات الزراعية سواء كانت حبوب أو خصر وفاكهة.

وأضاف رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أن هناك اتجاه لزيادة الرقعة الزراعية بمساحة إضافية تقدر بنحو 3 ملايين فدان خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يسهم في استقرار السوق المحلي وتوفر السلع والمنتجات الزراعية.

وكان أكد الدكتور محمود خلاف، الأستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أن الزيادة الجديدة في سعر استلام محصول القمح بنسبة 25% للإردب هذا العام، سيشجع المزارعين على التوريد هذا العام، حيث أن مصر تزرع حوالي 4 ملايين فدان قمح سنويا، حيث يأتي القمح على رأس المحاصيل الاستراتيجية والذي يتم استهلاك في مصر بنحو 20 مليون طن سنويا.

وقال خلاف في تصريحات لـ"الدستور"، إن استلام محصول القمح بأسعار مناسبة تحقق هامش ربح للمزارعين يسهم في التوسع في زراعات القمح في مساحات كبيرة وتقليص الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك والتي تصب إلى 50%، كما أن هناك حرص من الدولة من أجل التوسع في زراعات القمح في الأراضي الجديدة ومنها توشكى لزيادة معدلات الإنتاج محليا وتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج.