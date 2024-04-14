الأحد 14 أبريل 2024
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مصر

37 برنامجًا لصقل مهارات 1050 صيدليًا في 10 محافظات

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم دورات تدريبية لـ1050 صيدليا من العاملين بمديريات الشئون الصحية والمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، تنفيذا للمرحلة الثالثة من الخطة التدريبية التي بدأت من يناير حتى شهر مارس من العام الجاري، بهدف تأهيل ورفع كفاءة الصيادلة الحكوميين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الدورات استهدفت الصيادلة في محافظات (الفيوم – بني سويف – الغربية – القاهرة – المنوفية – الشرقية – القليوبية – بورسعيد – الدقهلية – الجيزة)، بإجمالي 37 برنامجا تدريبيا، بالتعاون مع قطاع البحوث والتدريب بوزارة الصحة والسكان، ومشاركة قطاعات ومديريات الصحة، والخبراء في مجال الرعاية الصيدلية.

برامج فنية وبرامج إدارية لكل الصيادلة

وأوضح «عبدالغفار» أن الدورات التدريبية العلمية شملت برامج فنية وبرامج إدارية، لكافة الصيادلة الحكوميين التابعين للوزارة، بهدف رفع الكفاءة العلمية للفرق الطبية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية التي يقدمونها للمواطنين.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والتثقيف الدوائي في المنشآت الصحية، حول التوعية بمخاطر الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية والمسكنات والفيتامينات، وأهمية الاستخدام الأمثل للأدوية المشار إليها طبقا للمرجعيات العلمية الدولية الموثقة.

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من جانبها، قالت الدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن حملات التوعية استهدفت 22 مديرية صحية، بإجمالي 436 مستشفى، و1669 وحدة ومركز رعاية صحية، وبلغ عدد المستفيدين من تلك الحملات التوعوية 73 ألفا و432 ما بين أطقم طبية ومواطنين مترددين على تلك المنشآت، لتلقي الخدمات الطبية المختلفة خلال الفترة من منتصف مارس حتى شهر أبريل الجاري.

ونوهت الدكتورة رشا الشرقاوي، إلى أنه تم توزيع 14 ألفا و92 منشورا توعويا، وتقديم 3256 محاضرة توعوية وتثقيفية حول الاستخدام الرشيد للدواء وخاصة المضادات الحيوية، والمسكنات، وذلك لمواجهة سوء استخدام، وما يترتب عليه من أضرار صحية.

وزارة الصحة والسكان صيدلي من العاملين دورات تدريبية المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الصيادلة

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