الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الخارجية الفلسطينية تُطالب بتدخل دولى عاجل وفاعل لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزّل في القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها، من إطلاق الرصاص، وإحراق المنازل والسيارات، والعربدة على الطرق الرئيسية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية.

ورأت الوزارة، في بيان لها، أن إرهاب المستوطنين المُنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن ميليشيات المستوطنين الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في عربداتها وممارسة إرهابها بأشكاله المختلفة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وشعورهم بالحماية والحصانة التي توفرها أجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته لتعميق جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة وتفجير الأوضاع وتخريب الجهود المبذولة لحل الصراع بالطرق السياسية، بما يؤدي لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

الخارجية الأردنية تحذر إسرائيل من شن أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

txt

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مشاركة العائلات الفلسطينية باحتفالية عيد الفطر "لفتة جميلة"

انتهاكات وجرائم الاحتلال

وحمّلت الخارجية، حكومة الاحتلال والائتلاف اليميني المتطرف المسئولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية باعتبارها امتدادا لعقلية الاحتلال الاستعلائية والعنصرية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على أرض وطنه.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية وتفكيك منظمات وميليشيات المستوطنين المسلحة، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، وكذلك فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية برمتها باعتبارها غير قانونية وغير شرعية.

ودعت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستوطنين ومن يقف خلفهم الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين، وتقديمهم للعدالة الدولية.

وفي هذا الإطار، أصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، محمد مصطفى، تعليماته إلى سفارات وبعثات دولة فلسطين بسرعة التحرك تجاه وزارات خارجية الدول المضيفة، ومراكز صنع القرار والرأي العام فيها، لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المُستوطنين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون، وكذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الخارجية الفلسطينية الاحتلال جرائم الاحتلال وزارة الخارجية إطلاق الرصاص الضفة الغربية

مواد متعلقة

جوتيريش: العالم لا يستطيع تحمل نشوب حرب جديدة

الأردن: حركة الطيران عادت إلى مسارها الطبيعى

الأردن: الأمور تسير بشكل منتظم وطبيعى فى البلاد

"علوم البحار": إنتاج البلاستيك الحيوى من الطحالب استثمار واعد اقتصاديًا وصناعيًا

رفع 45 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر المبارك

إقبال كبير من المواطنين على الحدائق والمتنزهات فى ثالث أيام عيد الفطر

مواطنون يُشيدون بـ"كلنا واحد": أدخلت الفرحة على قلوب أطفالنا فى العيد

"صيادلة الإسكندرية": نتابع التحقيقات في واقعة نشوب حريق بمقر النادي البحري

الأكثر قراءة

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تفاقم عنف المستوطنين فى الضفة الغربية.. تحركات إسرائيلية لوقف إرهاب المتشددين

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية