الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز

مصر

رفع 45 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة خلال عيد الفطر المبارك

مخلفات
مخلفات

شهدت إجازة عيد الفطر المبارك جهودًا مكثفة من قبل محافظة الجيزة لرفع كل المخلفات وتنفيذ أعمال التجريد والكنس للشوارع والمحاور الرئيسية، حيث تمكنت محافظة الجيزة من رفع ٤٥ ألف طن مخلفات وقمامة، من خلال حملات هيئة النظافة حتى اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك. 

وأكد أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه تم رفع حجم هائل من المخلفات خلال إجازة عيد الفطر، حيث تم تشكيل مجموعات عمل بهيئة النظافة والتجميل مكونة من المعدات والسيارات وعمال النظافة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة لرفع أى مخلفات أولًا بأول على مدار اليوم إلي جانب دفع المراكز والمدن بحملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات بالوحدات المحلية. 

"نظافة الجيزة" تخصص أكياس قمامة لزوار الحدائق العامة خلال العيد

وأضاف راشد أنه تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية والبراجيل وكرداسة ومجمع القمامة بشبرا منت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر المبارك للعمل على مدار اليوم، كما تم توزيع ١٥٠ ألف كيس قمامة مجانًا على رواد الحدائق العامة والمتنزهات، على رأسهم المناطق الأثرية وحديقة سفاري وطلعت حرب بإمبابة الأمر الذى أسهم بشكل كبير فى تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومى بشبرا منت.

وكلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز بالدفع بقطاعات الحدائق عقب إجازة العيد للبدء في إصلاح وتهذيب الأشجار والنباتات والمسطحات الخضراء والحدائق والجزر الوسطي بالشوارع الرئيسية والميادين لإعادتها إلى صورتها السابقة. 

محافظة الجيزة رفع كافة المخلفات اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك حملات هيئة النظافة إجازة عيد الفطر أحمد راشد محافظ الجيزة

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