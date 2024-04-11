ارتفاع نسبة الإشغال فى فنادق البحر الأحمر لـ95%.. والألمان فى المقدمة

قال رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إن نسبة الإشغال في فنادق البحر الأحمر ومرسى علم تتراوح ما بين 85 إلى 95%.

وأضاف فايز، أن السوق الألمانية تأتي في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر، من حيث أعداد السائحين.

وأشار إلى تزايد أعداد السائحين، خاصة القادمين من بولندا والتشيك وإيطاليا، معربًا عن توقعه أن يشهد الصيف المقبل تزايدًا كبيرًا في أعداد السائحين القادمين إلى مصر ويحقق أرقامًا جيدة.