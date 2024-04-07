الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

استعدادات مكثفة فى فنادق ومنتجعات قطاع الأعمال خلال عيد الفطر المبارك

منتجع
منتجع

كشفت مصادر مطلعة عن استعدادات وزارة قطاع الأعمال العام خلال عيد الفطر المبارك، حيث إن هناك حالة من الاستعدادات الكبرى داخل فنادق قطاع الأعمال العام المنتشرة في محافظات الإسكندرية وشرم الشيخ ودهب والغردقة وبورسعيد، عبر شركات إيجوث ومصر للفنادق ومصر للسياحة  التابعين للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث يشهد موسم عيد الفطر المبارك حالة من الإقبال على الفنادق، مشيرة إلى أن نسبة ارتفاع الإشغالات في الفنادق تصل إلى 90% خلال هذا الموسم الحيوي الهام وفي بعض المناطق تصل إلى 100%. 

وأكدت المصادر أنه تم تجديد بعض الغرف وتجهيز أنشطة وفعاليات هامة خلال موسم عيد الفطر في المبارك، حيث يحظى هذا العيد بإقبال من السياحة الداخلية في مصر والسياحة الخليجية، التي ترغب في قضاء إجازة عيد الفطر المبارك في المدن السياحلية والسياحية مثل شرم االشيخ والغردقة ودهب والإسكندرية.

وأوضحت المصادر أنه فيما يتعلق بتطوير شركة مصر للسياحة لأسطول النقل البري، فقد تم التطوير عبر التعاون مع شركة النصر للسيارات، كما تشهد الشركة حالة من الرحلات المكثفة للسفر إلى المدن السياحية خلال موسم عيد الفطر المبارك.

وأكدت المصادر أن مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق تستقبل حفلات عيد الفطر المبارك عبر عروض الصوت والضوء في مناطق الأهرمات وأبوالهول والكرنك في الأقصر ومعبد أبوسمبل وفيلة في أسوان، حيث تقدم عروضًا مميزة خلال موسم عيد الفطر المبارك.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أعطت عبر الشركات إجازة للعاملين وفقًا لمنشور مجلس الوزراء في هذا الشأن مع تنظيم ورديات للعاملين في المصانع.

وأضافت المصادر- التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ"الدستور"- أنه تم صرف منحة شهر للعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك بخلاف عمل شركات التجارة الداخلية التي تمتلك فروعًا منتشرة على مستوى الجمهورية في إطار تجهيز احتياجات عيد الفطر المبارك، حيث رفعت حجم المعروض من لوازم واحتياجات عيد الفطر المبارك من الملابس وعلب الكعك والبسكويت من العروض الخاصة بمنتجات الشركات خلال عيد الفطر، حيث تشمل الشركات كلًا من عمر أفندي وهانو وبانزيون وبيوت الأزياء الراقية وصيدناوي وبيع المصنوعات المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك استعدادات مكثفة في القطاع السياحي التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، خاصة أن موسم عيد الفطر المبارك يأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يلاقي حالة من الإقبال المكثف على القرى السياحية والمنتجعات والفنادق في المدن السياحية والساحلية، مما يسهم في ارتفاع إيرادات شركات قطاع الأعمال العام السياحية خلال هذا التوقيت.

قطاع الاعمال القابضة للسياحة الشركة القابضة للسياحة والفنادق قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصنع السبائك لإنتاج السيليكون منجنيز

"القابضة للسياحة": سنتوسع في إنشاء الفنادق الجديدة بعد إتمام صفقة البيع التاريخية

موازنة 2024.. "القابضة للسياحة" تُستهدف تحقيق 3.4 مليار جنيه إيرادات

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل| مصدر داخل الزمالك يكشف مصير عودة أشرف بن شرقى بالموسم المقبل

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

صدمة للأهلاوية بسبب مدة غياب حسين الشحات عن الملاعب (خاص)

مكنتش عايز أموته.. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل ابنه فى أوسيم

إحالة المتهم بدهس تسنيم بسطاوى بالتجمع لمحاكمة عاجلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

غليان إسرائيلى لعقد "صفقة المحتجزين".. هل يستجيب "بيبى المأزوم"؟