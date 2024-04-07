استعدادات مكثفة فى فنادق ومنتجعات قطاع الأعمال خلال عيد الفطر المبارك

كشفت مصادر مطلعة عن استعدادات وزارة قطاع الأعمال العام خلال عيد الفطر المبارك، حيث إن هناك حالة من الاستعدادات الكبرى داخل فنادق قطاع الأعمال العام المنتشرة في محافظات الإسكندرية وشرم الشيخ ودهب والغردقة وبورسعيد، عبر شركات إيجوث ومصر للفنادق ومصر للسياحة التابعين للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث يشهد موسم عيد الفطر المبارك حالة من الإقبال على الفنادق، مشيرة إلى أن نسبة ارتفاع الإشغالات في الفنادق تصل إلى 90% خلال هذا الموسم الحيوي الهام وفي بعض المناطق تصل إلى 100%.

وأكدت المصادر أنه تم تجديد بعض الغرف وتجهيز أنشطة وفعاليات هامة خلال موسم عيد الفطر في المبارك، حيث يحظى هذا العيد بإقبال من السياحة الداخلية في مصر والسياحة الخليجية، التي ترغب في قضاء إجازة عيد الفطر المبارك في المدن السياحلية والسياحية مثل شرم االشيخ والغردقة ودهب والإسكندرية.

وأوضحت المصادر أنه فيما يتعلق بتطوير شركة مصر للسياحة لأسطول النقل البري، فقد تم التطوير عبر التعاون مع شركة النصر للسيارات، كما تشهد الشركة حالة من الرحلات المكثفة للسفر إلى المدن السياحية خلال موسم عيد الفطر المبارك.

وأكدت المصادر أن مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق تستقبل حفلات عيد الفطر المبارك عبر عروض الصوت والضوء في مناطق الأهرمات وأبوالهول والكرنك في الأقصر ومعبد أبوسمبل وفيلة في أسوان، حيث تقدم عروضًا مميزة خلال موسم عيد الفطر المبارك.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أعطت عبر الشركات إجازة للعاملين وفقًا لمنشور مجلس الوزراء في هذا الشأن مع تنظيم ورديات للعاملين في المصانع.

وأضافت المصادر- التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ"الدستور"- أنه تم صرف منحة شهر للعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك بخلاف عمل شركات التجارة الداخلية التي تمتلك فروعًا منتشرة على مستوى الجمهورية في إطار تجهيز احتياجات عيد الفطر المبارك، حيث رفعت حجم المعروض من لوازم واحتياجات عيد الفطر المبارك من الملابس وعلب الكعك والبسكويت من العروض الخاصة بمنتجات الشركات خلال عيد الفطر، حيث تشمل الشركات كلًا من عمر أفندي وهانو وبانزيون وبيوت الأزياء الراقية وصيدناوي وبيع المصنوعات المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك استعدادات مكثفة في القطاع السياحي التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، خاصة أن موسم عيد الفطر المبارك يأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يلاقي حالة من الإقبال المكثف على القرى السياحية والمنتجعات والفنادق في المدن السياحية والساحلية، مما يسهم في ارتفاع إيرادات شركات قطاع الأعمال العام السياحية خلال هذا التوقيت.