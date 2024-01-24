الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موازنة 2024.. "القابضة للسياحة" تُستهدف تحقيق 3.4 مليار جنيه إيرادات

ميرفت حطبة
ميرفت حطبة

اعتمدت الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، 939 مليون جنيه استثمارات ضمن موازنة العام المالي 2023/2024 والتي حصلت “الدستور” علي نسخة منها.

وكشف تقرير مشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي 2024، عن خطة الشركة للتوسع في تطوير الفنادق المملوكة لها، بالإضافة إلي العمل علي تحديث فروع الشركات التجارية.

وأوضح التقرير، أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق خططت لتحقيق إيرادات بقيمة 3.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بالإضافة إلي العمل علي تحقيق نحو 1.2 مليار جنيه صافي من الشركات التابعة خلال العام المالي 2023/2024.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق انتقلت اليها شركة عمر أفندي من الشركة القابضة للتشييد  والتعمير وأصبحت الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق هي شركات ايجوث ومصر للفنادق وهانو وبنزيون وشركة بيع المصنوعات صيدناوي وشركة عمر أفندي والمعمورة للتنمية والتعمير والتجارية للأخشاب ومصر للصوت والضوء.

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