"القابضة للسياحة": سنتوسع في إنشاء الفنادق الجديدة بعد إتمام صفقة البيع التاريخية

قال عمرو عطية رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادي إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة ستتوسع في إنشاء الفنادق الجديدة بعد إتمام صفقة بيع الفنادق التاريخية.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، علي هامش حفل افطار جماعي بمقر الوزارة، أن من المقرر ضخ الاستثمارات في عددس من المشروعات أولها مشروع فندق الكونتنتال التاريخي، على أن يتم تحويله إلى فندق فئة 4 نجوم في إطار الحفاظ علي الطابع المعاري والتراث الخاص به.

وأشار “عطية” إلي أن فندق الكونتنتال التاريخي في منطقة وسط البلد سيتم الاستفادة من الواجهات الخاصة به في منطقة وسط البلد.

وأنهت الحكومة إجراءات بيع الفنادق التاريخية لصالح مجموعة هشام طلعت مصطفي مقابل 800 مليون دولار بنسبة 51% لصالح مجوع هشام طلعت مصطفي في اطار تخارج الدولة من بعض الاستثمارت لصالح القطاع الخاص والعمل علي زيادة حجم العوائد الدولارية في اطار توفير دولار للدولة في ظل الاحتياجات الخاصة بمصر من التدفقات الدولارية.

وتسعي مصر الي زيادة عدد الغرف الفندقية في اطار العمل علي زيادة حجم السياحة الوافدة مما يسهم في ارتفع حجم العوائد الدولارية من قطاع السياحة في مصر.

واشتملت صفقة بيع الفنادق التاريخية علي كل من فندق كتراكت أسوان وفندق موفنبيك أسوان وفندق الماريوت وفندق ميناهاوس وفندق ونتر بالس الأقصر وفندق شتايجين التحرير وشتايجين سيسل الاسكندرية.