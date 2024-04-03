الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"القابضة للسياحة": سنتوسع في إنشاء الفنادق الجديدة بعد إتمام صفقة البيع التاريخية

عمرو عطية
عمرو عطية

قال عمرو عطية رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادي إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة ستتوسع في إنشاء الفنادق الجديدة بعد إتمام صفقة بيع الفنادق التاريخية.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، علي هامش حفل افطار جماعي بمقر الوزارة، أن من المقرر ضخ الاستثمارات في عددس من المشروعات أولها مشروع فندق الكونتنتال التاريخي، على أن يتم تحويله إلى فندق فئة 4 نجوم في إطار الحفاظ  علي الطابع المعاري والتراث الخاص به.

وأشار “عطية” إلي أن فندق الكونتنتال التاريخي في منطقة وسط البلد سيتم  الاستفادة من الواجهات الخاصة به في منطقة وسط البلد.

وأنهت الحكومة إجراءات بيع الفنادق التاريخية لصالح مجموعة هشام طلعت مصطفي مقابل 800 مليون دولار بنسبة 51% لصالح مجوع هشام  طلعت  مصطفي في اطار تخارج الدولة من بعض الاستثمارت لصالح القطاع الخاص والعمل علي زيادة حجم العوائد الدولارية في اطار توفير دولار للدولة في ظل الاحتياجات الخاصة بمصر من التدفقات الدولارية.

 وتسعي مصر الي زيادة عدد الغرف الفندقية في اطار العمل علي زيادة حجم السياحة الوافدة مما يسهم في ارتفع حجم العوائد الدولارية من قطاع السياحة في مصر.

واشتملت صفقة بيع الفنادق التاريخية علي كل من فندق كتراكت أسوان وفندق موفنبيك أسوان وفندق الماريوت وفندق ميناهاوس وفندق ونتر بالس الأقصر وفندق شتايجين التحرير وشتايجين سيسل الاسكندرية.

قطاع الاعمال الشركة القابضة للسياحة وزارة قطاع الأعمال الشركة القابضة للسياحة والفنادق عمرو عطية

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال: تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج تجاوزت 50 مليار جنيه

وزير قطاع الأعمال: 500 مليون جنيه أرباح القابضة للأدوية.. والقطاع الخاص أصبح منافسًا قويًا

محمود عصمت: تطوير شركات قطاع الأعمال أسهم فى خلق فرص استثمارية جديدة

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

اتهام عامل بالنظر على طالبات جامعة شهيرة أثناء دخولهم دورات المياه بأكتوبر

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 فى بورصة الدواجن

بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

عاجل.. روسيا تعلن تدمير قاعدتين لعناصر إرهابية فى سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى