محمود عصمت: تطوير شركات قطاع الأعمال أسهم فى خلق فرص استثمارية جديدة

قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام إن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يعود بفضل دعم القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعودة شركات قطاع الأعمال العام لمكانتها.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات لـ"الدستور" أن خطة الإصلاح والتطوير أسهمت في مضاعفة أرباح واردات شركات قطاع الأعمال العام وخلق فرصة استثمارية جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن تطوير مصانع قطاع الأعمال ساهم في تعميق التصنيع المحلي والعمل على مشاركة القطاع الخاص في إطار خلق مناخ استثماري جاذب.

وأكد أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام في مصر خلال السنوات العشر الماضية يُعتبر مجالًا حيويًا وحاسمًا لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، حيث قامت الحكومة المصرية بجهود مستمرة لتعزيز كفاءة هذه الشركات وزيادة إنتاجيتها من خلال سلسلة من الإصلاحات.

وأضاف أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام من خلال عدة مبادرات وبرامج. أحد أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها هو تعزيز الشفافية وتحسين الحوكمة في هذه الشركات، وذلك من خلال تطبيق معايير دولية للتقارير المالية وإقرار سياسات وإجراءات تعزز فاعلية إدارتها.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بالتركيز على تحفيز الابتكار وتطوير القدرات التقنية في شركات القطاع العام، من خلال دعم البحث والتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة. كما تم تعزيز التعاون بين هذه الشركات والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

وأكد أن الحكومة قامت ببرامج لتحفيز الاستثمار في هذه الشركات من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتبسيط الإجراءات الإدارية، ما أسهم في جذب الاستثمارات والتعاون مع القطاع الخاص في خطة التطوير الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام مما أدي لخلق فرص استثمارية جديدة.