الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير قطاع الأعمال: إنشاء مصانع جديدة لتعظيم خامات الشركات بالتعاون مع القطاع الخاص

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

كشف وزير  قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت عن خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من المواد الخام المملوكة للشركات.

وأضاف وزير  قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم العمل على إنشاء مصانع بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة القيمة المضافة من المواد الخام مثل أنه تم الاتفاق مع القطاع الخاص على إنشاء مصنع لإنتاج البيلت من خامات مناجم شركة الحديد والصلب في أسوان.

 وأشار الوزير إلى أنه تم العمل على الاتفاق مع شركة هندية لزيادة تركيز خامات الفوسفات والعمل على الاستفادة من خاماته، بالإضافة إلى أنه جار العمل علي انشاء مصنع لخامات الألومنيوم مع احدى الشركات العالمية. 

وأوضح الوزير أن تعظيم الاستفادة من المواد الخام المملوكة للشركات التابعة هو أمر حيوي، حيث يتم الاستثمار في تحسين تكنولوجيا الإنتاج وتطبيق ممارسات حديثة لإدارة الموارد

وِأشار إلى أنه يتم تعزيز التدريب والتطويرللعاملين في الشركات التابعة لتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة والاستفادة القصوى من الموارد يسهم ذلك في بناء ثقافة من الابتكار والتحسين المستمر.

وأوضح أن تحقيق أقصى استفادة من المواد الخام يتطلب جهودًا مشتركة بالتركيز على التعاون، التكنولوجيا، التدريب، والابتكار.

 وأشار الي أنه يتم العمل علي تطوير استراتيجيات لإعادة تدوير واستخدام المواد الخام بكفاءة أكبر، مما يعزز الاستدامة البيئية ويقلل من التكاليف.

 وأكد أنه تم حصر حجم الخامات المملوكة في شركات قطاع الأعمال العام وتم العمل علي وضع خريطة للفرص الاستثمارية في هذه الخامات، ومن ثم تم العمل علي عرضها للشركات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في اطار تحفيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في التنمية مع شركات قطاع الأعمال العام  في مصر مما يسهم في مضاعفة القيمة المضافة من هذه الخامات.

قطاع الاعمال وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال: القطاع الخاص شريك رئيسي في خطة التصنيع وزيادة الإنتاج

وزير قطاع الأعمال العام يستعرض خطة تطوير فروع التجارة الداخلية

كيف ينجح قطاع الأعمال في فتح أسواق خارجية لمنتجات الغزل والنسيج الجديدة؟

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

رسالة برلمانية شديدة اللهجة لوزير الخارجية البريطانى بشأن إسرائيل (التفاصيل الكاملة)

فوبيا الهزيمة من حماس.. لماذا تخشى إسرائيل انهيار مفاوضات هدنة غزة؟

الأقمار الصناعية: تكشف عن أول موجة حارة فى ربيع 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

فوبيا الهزيمة من حماس.. لماذا تخشى إسرائيل انهيار مفاوضات هدنة غزة؟

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلى.. واستمرار استهداف مجمع الشفاء بغزة

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟