وزير قطاع الأعمال: إنشاء مصانع جديدة لتعظيم خامات الشركات بالتعاون مع القطاع الخاص

كشف وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت عن خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من المواد الخام المملوكة للشركات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم العمل على إنشاء مصانع بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة القيمة المضافة من المواد الخام مثل أنه تم الاتفاق مع القطاع الخاص على إنشاء مصنع لإنتاج البيلت من خامات مناجم شركة الحديد والصلب في أسوان.

وأشار الوزير إلى أنه تم العمل على الاتفاق مع شركة هندية لزيادة تركيز خامات الفوسفات والعمل على الاستفادة من خاماته، بالإضافة إلى أنه جار العمل علي انشاء مصنع لخامات الألومنيوم مع احدى الشركات العالمية.

وأوضح الوزير أن تعظيم الاستفادة من المواد الخام المملوكة للشركات التابعة هو أمر حيوي، حيث يتم الاستثمار في تحسين تكنولوجيا الإنتاج وتطبيق ممارسات حديثة لإدارة الموارد

وِأشار إلى أنه يتم تعزيز التدريب والتطويرللعاملين في الشركات التابعة لتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة والاستفادة القصوى من الموارد يسهم ذلك في بناء ثقافة من الابتكار والتحسين المستمر.

وأوضح أن تحقيق أقصى استفادة من المواد الخام يتطلب جهودًا مشتركة بالتركيز على التعاون، التكنولوجيا، التدريب، والابتكار.

وأشار الي أنه يتم العمل علي تطوير استراتيجيات لإعادة تدوير واستخدام المواد الخام بكفاءة أكبر، مما يعزز الاستدامة البيئية ويقلل من التكاليف.

وأكد أنه تم حصر حجم الخامات المملوكة في شركات قطاع الأعمال العام وتم العمل علي وضع خريطة للفرص الاستثمارية في هذه الخامات، ومن ثم تم العمل علي عرضها للشركات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في اطار تحفيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في التنمية مع شركات قطاع الأعمال العام في مصر مما يسهم في مضاعفة القيمة المضافة من هذه الخامات.