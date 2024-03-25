الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير قطاع الأعمال العام يستعرض خطة تطوير فروع التجارة الداخلية

من الحدث
من الحدث

عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمناقشة واستعراض موقف مشروعات الشراكة لتطوير وتحديث واستغلال فروع شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

راجع الدكتور عصمت، خطط وبرامج شركات التجارة الداخلية لتحسين أداء الفروع وتعظيم المبيعات والإيرادات بالشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات إدارية ومالية وتسويقية، وذلك بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأمل صالح مستشار الوزير لشؤون الشركات المشتركة، ومحمد هيثم ربيع العضو المنتدب لشركة صيدناوي وبيع المصنوعات، ومحمود عبدالله العضو المنتدب لشركة بيوت الأزياء الراقية.

استعرض الدكتور محمود عصمت خريطة فروع التجارة الداخلية وتوزيعها الجغرافي وأوضاعها القانونية، والفرص العديدة المتاحة للاستثمار والشراكة، وخطة التطوير بالتعاون مع الاستثمار الخاص والخطة الخاصة ببعض الفروع المميزة، سواء من حيث المساحة أو الموقع الجغرافي، وذلك لاستغلال فروع الشركات بالشكل الأمثل وتعظيم عوائدها، سواء المملوكة أو المستأجرة، والارتقاء بالخدمات التجارية المقدمة للعملاء، وتحسين أساليب العرض والبيع وتنويع المعروضات لتلبية احتياجات وأذواق المستهلكين. 

‎‏‎أكد الدكتور عصمت أن أحد أهم محاور خطة العمل  للتحديث والتطوير هو تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة ومن بينها فروع شركات التجارة الداخلية، بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكة لتطوير هذه الفروع وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها، خاصة في ظل ما تتمتع به من مواقع متميزة وانتشار على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى ما تمتلكه من علامات تجارية شهيرة وعريقة.

‎ أوضح الدكتور عصمت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حددت ورسمت الخريطة الخاصة بقطاع التجارة الداخلية التابع، وأن التطوير والتشغيل والنهوض بالفروع وغيرها يكون بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك  اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهل ورفع كفاءة الفروع وتحسين الأداء وتطوير نظم العمل، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة لتطوير فروع التجارة الداخلية، وأن هناك انفتاح على جميع أنواع الشراكات والتعاون.

‎يذكر أن شركة صيدناوي تأسست عام 1913 وتم دمجها عام 2018 في شركة بيع المصنوعات التي تأسست عام 1932، أما شركة بيوت الأزياء الراقية التي اندمجت بها شركة بنزايون يعود تأسيسها لعام 1968، ويرجع تاريخ تأسيس شركة عمر أفندي لعام 1856.

وقالت الوزارة انه في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تشمل كل القطاعات التابعة، وخطة العمل للنهوض بفروع التجارة الداخلية "صيدناوي وبيع المصنوعات وبيوت الأزياء الراقية وعمر أفندي" بالتعاون مع القطاع الخاص والشراكة التي تحقق الأهداف، ومن أهمها الاستغلال الأمثل للفروع في إطار استغلال أصول الشركات وحسن إدارتها واستثمارها لتعظيم عوائدها.

قطاع الاعمال وزير قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

كيف ينجح قطاع الأعمال في فتح أسواق خارجية لمنتجات الغزل والنسيج الجديدة؟

سؤال برلمانى لوزير قطاع الأعمال عن تصفية وحل شركة راكتا للصناعات الورقية

المناسترلى: شركات قطاع الأعمال تستطيع ضبط أسعار السلع بعودتها لدورها الحقيقى

الأكثر قراءة

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

روح حبيبة الشماع تنتظر القصاص.. مفاجآت في مأساة فتاة الشروق مع سائق أوبر

ارتفاع سعر الدولار في البنوك يدفع الذهب للصعود بالأسواق المحلية

"العيلة الكبيرة".. بدء طهو طعام إفطار المطرية (صور)

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟