المناسترلى: شركات قطاع الأعمال تستطيع ضبط أسعار السلع بعودتها لدورها الحقيقى

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئىة الرقابة الصناعية السابق، إن نجاح شركات قطاع الأعمال العام في مصر في ضبط الأسعار يعتمد على تبني استراتيجيات شاملة تركز على التخطيط الاستراتيجي، وضمان الجودة، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التعاون والتعليم، من خلال اتباع هذه الخطوات والتركيز على الشفافية والمرونة، يمكن لشركات القطاع العام في مصر تحقيق نجاح مستدام في ضبط الأسعار ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب أن تكون هناك آليات فعالة لمراقبة ومراجعة عمليات ضبط الأسعار والتأكد من تنفيذها بكفاءة وبشكل عادل وشفاف، حيث يمكن استخدام تقنيات مثل التحليل الاقتصادي والمالي ونظم معلومات الأعمال لمساعدة الشركات في اتخاذ القرارات الصائبة فيما يتعلق بضبط الأسعار.

وأكد "المناسترلي" أن شركات قطاع الأعمال العام تلعب دورًا حيويًا في توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية للدولة، حيث تعد هذه الشركات من العوامل الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وضمان استقلالية الدولة في مجالات حيوية مثل الصناعة، الطاقة، الدفاع، والصحة.

وأشار المناسترلي إلى أن شركات القطاع العام تلعب دورًا حيويًا في توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية التي تعتبر أساسية لاستقرار الدولة وأمنها القومي تشمل هذه السلع والمنتجات الموارد الطبيعية، والصناعات الحيوية، والتكنولوجيا الحديثة التي تحتاجها الدولة لتحقيق التنمية والاستقلالية.

وأوضح أنه من خلال توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية تعزز شركات قطاع الأعمال العام الاقتصاد الوطني، وتسهم في تنميته، حيث يتيح لها ذلك القدرة على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية والتنافسية في السوق المحلية والعالمية.

وأكد أنه يسهم توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية من قبل شركات القطاع العام في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للدولة، حيث تقلل من الاعتماد على الواردات وتحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية.