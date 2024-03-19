الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز

مصر

وزير قطاع الأعمال: نستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة لأحد فروع شركة عمر أفندي بميدان الحجاز بمنطقة مصر الجديدة، وذلك للوقوف على الطريقة المثلى لاستغلال الفرع والشكل المناسب للشراكة مع القطاع الخاص في إطار محيطه التجاري بما يحقق أعلى عائد استثماري.

وتفقد الدكتور محمود عصمت المبنى بمختلف طوابقه ونظم الحماية والتجهيزات الخاصة بأقسام البيع، واطلع على منظومة العمل وأساليب العرض ومدى ملائمتها لطبيعة المنطقة والعميل المستهدف، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير نظم العمل، موضحا أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة لتطوير فروع التجارة الداخلية، وأن هناك انفتاح على جميع أنواع الشراكات والتعاون في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد الدكتور عصمت أن أحد أهم أهداف خطة العمل هو الوصول إلى الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة ومن بينها فروع شركات التجارة الداخلية، بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكة لتطوير هذه الفروع وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها، خاصة في ظل ما تتمتع به من مواقع متميزة وانتشار على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى ما تمتلكه من علامات تجارية شهيرة وعريقة.

وكشفت الوزارة أنه استمرارًا للجولات الميدانية والزيارات المفاجئة لمختلف مواقع العمل والإنتاج في الشركات التابعة، والمتابعة المباشرة لسير العمل وخطط ومعدلات الإنتاج ومستجدات تنفيذ مشروعات التطوير وتحسن معدلات الأداء على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن "عمر أفندي" هي سلسلة متاجر حكومية مصرية تأسست عام 1856 في القاهرة، وتعد من أعرق وأشهر السلاسل التجارية. وتتبع حاليا الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتعمل الشركة في مجال التجارة الداخلية من خلال العديد من الفروع على مستوى الجمهورية.

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