وزير قطاع الأعمال العام: مصر تشهد طفرة في تنمية صناعة الغزل والنسيج

قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المقرر أن يتم افتتاح مصانع الغزل والنسيج الحكومية الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم الانتهاء من تطوير محالج القطن بواقع 6 محالج جديدة ستسهم في حلج القطن المصري، وتم افتتاح أول محلج مطور في الفيوم، وتبقى 5 محالج جديدة سيتم افتتاحها قريبًا.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات لـ"الدستور"، أن عام 2024 يشهد طفرة في تطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم الانتهاء من إنشاء أول مصنع مطور للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهو مصنع 4، وجارٍ الانتهاء من تركيب معدات أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى، وسيكون جاهزًا للتشغيل قريبًا.

كما أشار إلى أن مشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل 64 مصنعًا يتم تطويرها على مستوى الجمهورية، حيث تشمل صناعة الغزل والنسيج عدة مراحل منها زراعة القطن قصير التيلة والحلج وتدوير القطن ثم الغزل حتى صناعة الملابس.

وأشار إلى أن تطوير المشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج في مصر بشكل يشمل 64 مصنعًا على مستوى الجمهورية، ويتضمن عدة مراحل، بدءًا من زراعة القطن قصير التيلة والحلج، ثم تدويل القطن وصولاً إلى عملية الغزل وتحويله إلى صناعة الملابس.

وأشار المتحدث إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر من الصناعات الهامة في مصر، حيث تشكل مصانع القطن والنسيج جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري. كما تعزز هذه الصناعة القطاع الصناعي وتوفر فرص عمل للعديد من العاملين، وتسهم في زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري للبلاد.

وأوضح المتحدث أن تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية في مصر يعتبر ضرورة حتمية لعدة أسباب، منها خلق بيئة استثمارية ملائمة تجذب رؤوس الأموال وتعزز الابتكار والتطوير التكنولوجي في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يسهم تحديث هذه المصانع في رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي.