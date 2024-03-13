الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

شعير: مصر نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الأعمال

شعير
شعير

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق لشركة النصرللتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الحكومة قامت بإجراء إصلاحات هيكلية في القطاع العام، ما أدى إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية وزيادة جاذبية هذا القطاع للمستثمرين الأجانب.

أضاف شعير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر عملت على توفير بنية تحتية متطورة ومرافق للشركات الأجنبية مثل المناطق الصناعية والحدائق التكنولوجية.

 أوضح أنه أبرمت مصر اتفاقيات تجارية واقتصادية مع عدة دول لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

 وأشار إلى أنه تبنت مصر سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، ما أدى إلى زيادة الجاذبية للاستثمار.

 وأكد أنه يمكن القول "أن نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الأعمال العام يعود إلى التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية ملائمة والقيام بالإصلاحات اللازمة لتحسين البنية التحتية والخدمات التي تقدمها للشركات الأجنبية، ما جعل مصر واحدة من الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة المصرية بتنفيذ برامج تحفيزية وحزم تحفيزية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات الأجنبية.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، استفادت مصر من موقعها الاستراتيجي وسوق العمل الكبير لديها، ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد أنه مع تواصل تطبيق السياسات الاقتصادية الصحيحة وتعزيز المرونة في القطاع العام، من المتوقع أن تستمر مصر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو اقتصادها.

وأوضح أنه إذا استمرت مصر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والتشريعات الاستثمارية، فإن البلاد ستواصل جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في قطاع الأعمال العام وغيره من القطاعات الحيوية.

إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال العام استثمارات شركات قطاع الأعمال

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