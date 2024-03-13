الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير قطاع الأعمال: استثمارات ضخمة لعودة الصناعات الاستراتيجية لعرشها الذهبى

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

قال المهندس محمود عصت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة ضخت استثمارات ضخمة من أجل عودة الصناعات الاستراتيجية المهمة إلى عرشها الذهبي، وأبرزها صناعة الغزل والنسيج والأسمدة والأدوية والسيارات.

وأشار الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن القيادة السياسية وراء ما يتم من إنجازات في شركات قطاع الأعمال العام من أجل أن يعود هذا القطاع الحيوي المهم بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، إلى قيادة الاقتصاد القومي والعمل على زيادة الناتج القومي للدولة من هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن أرباح شركات قطاع الأعمال العام بلغت مؤخرًا نحو 18 مليار جنيه، والإيرادات الشركات نحو 100 مليار جنيه، ما أسهم في رفع الناتج القومي للدولة بخلاف جذب الاستثمارات الأجنبية عبر الفرص الاستثمارية المهمة في شركات قطاع الأعمال العام، والتي باتت منفتحة للغاية على التعاون مع القطاع الخاص.

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