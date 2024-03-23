السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كيف تنجح شركات قطاع الأعمال فى ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع؟

الدكتور كريم عادل
الدكتور كريم عادل

قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توفير شركات قطاع الأعمال العام للسلع والمنتجات الاستراتيجية يعتبر أمرًا حيويًا  للاقتصاد والأمن الوطني في أي بلد، حيث تلعب هذه الشركات دورًا حاسمًا في ضمان توافر هذه السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين وضمان استقلالية الدولة في مجالات مختلفة، موضحًا أن الحكومة تعمل على  ضبط الأسعار في الأسواق، كما يمكن لشركات قطاع الأعمال العام أن تقوم بدورها الحقيقي في ضبط الأسعار عبر استيراد وإنتاج السلع الاستراتيجية.

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يعتبر توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية من قبل شركات القطاع العام أمرًا حيويًا للاقتصاد الوطني، حيث تسهم هذه الشركات في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل ودعم الصناعات الوطنية. فبفضل وجود هذه الشركات، يمكن للحكومة تحقيق التوازن في الاقتصاد وضمان استمراريته وازدهاره.

وعلاوة على ذلك، تلعب شركات قطاع الأعمال العام دورًا حاسمًا في تعزيز الأمن الوطني، حيث تضمن توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية الحيوية استقلالية الدولة وقدرتها على التصدي لأي تحديات قد تواجهها. فعلى سبيل المثال، في حالات الأزمات الطارئة مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية، تكون هذه الشركات مسئولة عن توفير الإمدادات الضرورية للجيش والمواطنين.

وأكد أنه يعزز الاعتماد على شركات قطاع الأعمال العام في توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية أيضًا الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث تسهم هذه الشركات في تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يحسن ميزان المدفوعات ويحافظ على استقرار العملة الوطنية.

كما تسهم شركات قطاع الأعمال العام في نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات الوطنية، وهذا يعزز التنافسية والابتكار ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدان التي تولي اهتمامًا بتطوير هذه القطاعات الحيوية.

استثمارات قطاع الأعمال العام شركات قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال العام العاملين في شركات قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال لـ"الدستور": منفتحون على جميع أنواع الشراكة مع القطاع الخاص

في جولة مفاجئة.. وزير قطاع الأعمال العام يتابع معدلات الإنتاج والتشغيل بـ"الدلتا للصلب" ‎

وزير قطاع الأعمال العام: مصر تشهد طفرة في تنمية صناعة الغزل والنسيج

الأكثر قراءة

كيف دعم هارى وميجان الأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان؟

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. رسالة من الملك تشارلز لكيت ميدلتون

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

روسيا تعتقل بعضًا من منفذى عملية موسكو الإرهابية وتكشف عن تحذير واشنطن

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء