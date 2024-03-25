الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كيف ينجح قطاع الأعمال في فتح أسواق خارجية لمنتجات الغزل والنسيج الجديدة؟

ابراهيم المناسترلي
ابراهيم المناسترلي

قال المهندس إبراهيم  المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن تحقيق نجاح في فتح أسواق خارجية لمنتجات الغزل والنسيج الجديدة يتطلب استراتيجيات مدروسة وجهود مستمرة من قبل قطاع الأعمال ويتضمن هذا العمل عدة خطوات وعوامل يجب مراعاتها لضمان التفوق والنجاح في الأسواق الدولية. 

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات الحيوية والمهمة اقتصاديًا في العديد من الدول، وتشهد تنافسًا شديدًا على مستوى العالم لذا يعد فتح أسواق خارجية لمنتجات الغزل والنسيج الجديدة تحديًا كبيرًا يتطلب استراتيجيات فعالة ومدروسة.

 

وأوضح أنه يجب على الشركات القيام بدراسات سوقية شاملة لفهم احتياجات السوق المستهدفة وتفضيلات المستهلكين وتحليل المنافسة وتحديد نقاط القوة والضعف في السوق لتحديد التفوق التنافسي.

 

وأكد أنه يجب على الشركات الاستثمار في البحث والتطوير لإنتاج منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق الدولية ويجب على الشركات الاستثمار في استراتيجيات التسويق الرقمي والترويج لمنتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات على الإنترنت.

 

 وأوضح أن المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية لعرض منتجات الشركة وبناء شبكة علاقات تجارية دولية.

 

وأشار إلى أنه يمكن للشركات الاستفادة من دعم الحكومة المحلية في تسهيل الدخول إلى الأسواق الخارجية من خلال برامج الدعم والتشجيع التصديري.

 

ولفت إلى أنه يجب على الشركات التأكد من توافق منتجاتها مع المعايير الدولية وضوابط الجودة المعترف بها دوليًا لضمان قبولها في الأسواق العالمية.

 

وأكد أنه يجب تعزيز التعاون مع شركات محلية في الأسواق لتسهيل عمليات التوزيع وتقديم الدعم المحلي ويجب على الشركات تقديم خدمة عملاء ممتازة والتواصل المستمر معهم لفهم احتياجاتهم وتلبية توقعاتهم.

 

وكشف أن تحقيق النجاح في فتح أسواق خارجية لمنتجات الغزل والنسيج الجديدة يتطلب جهودًا مستمرة واستراتيجيات متكاملة من خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين جودة المنتج والتسويق الفعال يمكن لقطاع الأعمال تحقيق النجاح والتفوق في الأسواق.

 

وأشار إلى أنه يجب على قطاع الأعمال الاستعداد جيدًا وتبني استراتيجيات قوية للنجاح في فتح أسواق خارجية لمنتجات الغزل والنسيج الجديدة من خلال الابتكار، الجودة، التسويق الفعال، وبناء الشراكات الاستراتيجية، يمكن تحقيق النجاح والاستمرارية في الأسواق العالمية وتعزيز مكانة الشركة في الساحة الدولية.

 

وذكر  أن توسيع النطاق الجغرافي لعمليات الشركة يمثل فرصة كبيرة للنمو والتطور، ويعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الغزل والنسيج على المستوى العالمي. بالتركيز على الابتكار، الجودة، والتسويق الاستباقي، يمكن للشركات تحقيق نجاح مستدام وتحقيق مكاسب مالية وسمعة جيدة في السوق العالمية.

 

ونوه أنه يجب على الشركات أن تكون مستعدة للتكيف مع التحديات والتغيرات في البيئة الدولية، وتحسين استراتيجياتها بانتظام لضمان استمرارية النجاح والتنافسية في سوق الغزل والنسيج العالمي.

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