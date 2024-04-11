الخميس 11 أبريل 2024
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مصر

بعد تأهل 5 رباعين لأوليمبياد باريس.. وزير الرياضة يهنئ الاتحاد المصرى لرفع الأثقال

جريدة الدستور

توجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى الاتحاد المصري لرفع الأثقال بتأهل 5 رباعين مصريين لأولمبياد باريس، في ختام مشاركتهم في بطولة كأس العالم تايلاند من خلال الكوتة العالمية المخصصة لأفضل 10 رباعيين عالميين.

وذكرت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، أنه تأهل للأولمبياد عبدالرحمن محمد وزن +102 كجم، كريم ابو كحلة وزن 89 كجم، سارة سمير وزن 81 كجم، نعمة سعيد وزن 71 كجم، وحليمة عبدالعظيم +81 كجم.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أتت بثمارها في نجاح أولي مستهدفات الوزارة من خلال التنمية الاقتصادية للهيئات الشبابية والرياضية بمشروعات الطرح الاستثماري والإدارة الإقتصادية وتنمية الموارد وصولًا للتمويل الذاتي مع العمل علي تعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة.

وتحدث الوزير عن الطفرة الكبيرة والإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من ثورة رياضية حقيقية وتدشين لمنشآت رياضية جديدة وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللا محدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين.

بلغت التكلفة التقديرية لمشروعات الإدارة الاقتصادية للهيئات الشبابية والرياضية في من الفترة 2018 وحتي 2023، 14.5 مليار جنيه، حيث تعمل مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص، دون أن تحمل وزارة الشباب والرياضة أو مراكز الشباب أي تكلفة مالية، حيث تؤول منها 75% لمراكز الشباب لتكثيف الأنشطة، 25% لصالح الوزارة يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب غير الجاذبة للاستثمار.

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