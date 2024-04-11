وزير الشباب: 6.6 مليار جنيه عائد استثمارى من المشروعات فى الأندية والمنشآت الرياضية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أتت بثمارها في نجاح أولي مستهدفات الوزارة من خلال التنمية الاقتصادية للهيئات الشبابية والرياضية بمشروعات الطرح الاستثماري والإدارة الإقتصادية وتنمية الموارد وصولًا للتمويل الذاتي مع العمل علي تعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة.

وتحدث الوزير عن الطفرة الكبيرة والإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من ثورة رياضية حقيقية وتدشين لمنشآت رياضية جديدة وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الإستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللا محدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين.

بلغت التكلفة التقديرية لمشروعات الإدارة الاقتصادية للهيئات الشبابية والرياضية في من الفترة 2018 وحتي 2023، 14.5 مليار جنيه، حيث تعمل مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص، دون أن تحمل وزارة الشباب والرياضة أو مراكز الشباب أي تكلفة مالية، حيث تؤول منها 75% لمراكز الشباب لتكثيف الأنشطة، 25% لصالح الوزارة يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب غير الجاذبة للاستثمار.

تنفيذ 880 مشروعًا في 393 مركز شباب على مستوى الجمهورية

تم تنفيذ 880 مشروعًا في 393 مركز شباب على مستوى الجمهورية، بإجمالي عائد استثماري 3.8 مليار جنيه، وإجمالي قيمة إنشائية 2.1 مليار جنيه، وقيمة حق انتفاع بإجمالي 1.7 مليار جنيه، وإجمالي 770 مزايدة، في 159 ملعبا، 140 حمام سباحة، 85 قاعات مناسبات، 251 محلات تجارية، 24 صالة رياضية، 107 كافتيريات، و114 مشروعًا أخرى تتنوع بين شاليهات ومطاعم ونزل شباب أو فنادق وحضانات أطفال ونواد اجتماعية، وذلك ضمن مشروع الطرح الاستثمارى، وفي الطرح الإستثماري للأندية والمنشآت الرياضية، إجمالي المشروعات الاستثمارية في 19 محافظة، بإجمالي 248 مزايدة، في 170 منشأة رياضية ونادي، وإجمالي القيمة الإنشائية 1،153.770،023، وإجمالي حق انتفاع 5،512.817،339، بإجمالي عائد استثماري 6،666،587362.

جدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده علي الحرص على التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والإجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث إنها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة أي أعباء مالية كما أنها تمثل أحد العناصر الأساسية لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب، والتي تسهم بشكل كبير في بناء الإنسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب.

وشدد وزير الشباب والرياضة، علي ضرورة المتابعة الدورية لكافة الملفات المتعلقة بالإنشاءات الشبابية والرياضية والاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخرى، الذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.