وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد المكفوفين لمناقشة الاستعدادات لدورة الألعاب البارالمبية باريس

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، وقيادات الوزارة، لمناقشة آخر الاستعدادات والمستجدات الخاصة بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تدعم كل الرياضيين المصريين في مختلف اللعبات، خاصة من يحصد الميداليات ويحقق مراكز متقدمة، وأن الوزارة تسعى لتذليل أي عقبات تواجه الاتحادات الرياضية، سواء في فترة الإعداد أو المشاركة في البطولات والمحافل الدولية، موضحًا أن القيادة السياسية تتابع ما يتم إنجازه بالرياضة المصرية وتدعم بكل قوة الرياضيين على المستويات.

وقال الدكتور أشرف صبحي: “القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها”.

وخلال اللقاء أكد أهمية استعداد اللجنة واللاعبين للمشاركة في دورة الالعاب البارالمبية بباريس 2024، مشددا على ضرورة بذل الجميع اقصي جهده من أجل تذليل كل العقبات أمام اللاعبين بالإضافة إلى الارتقاء بمستوي اللاعبين من أجل المنافسة على مراكز متقدمة او ميدالية بارالمبية.

ومن جانبه تقدم الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه ومساندته الكبيرة من أجل النهوض بالرياضة البارالمبية في مصر.

كما تقدم الدكتور أحمد عوين رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الدعم المتواصل للاتحاد بصفة خاصة والرياضة المصرية بصفة عامة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من البطولات التي أضيفت لسجلات الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة.