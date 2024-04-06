وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الجمباز لبحث عدة ملفات

التقى اليوم السبت، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز؛ لمناقشة عدد من ملفات عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.



وتطرق الاجتماع إلى مناقشة منتخبات مصر للجمباز للمشاركة في البطولات القادمة ومنها ثلاثة بطولات أفريقية، الأولي في رواندا، والثانية في المغرب والثالثة في تونس، بالإضافة إلى استضافة عدد من بطولات العالم القادمة.



أشار وزير الشباب والرياضة، إلى متابعته خطوة بخطوة مع الاتحاد المصري للجمباز، فيما يخص تنظيم البطولات القادمة على أعلى مستوى وبصورة تليق بمكانة مصر في تنظيم البطولات، مشيرًا إلى أن مصر جاهزة لاستضافة البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ولفت إلى أن الوزارة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها من خلال الاستعانة في هذا الشأن بالدراسات التي تعدها اللجنة العلمية بالوزارة".



من جهته؛، ثمنَ إيهاب أمين، رئيس الإتحاد المصري للجمباز، جهود الدولة مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة، من أجل استمرار استقرار منظومة عمل الرياضة المصرية في طريق ريادتها.



حضر اللقاء، الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة.