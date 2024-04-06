اليوم.. ختام بطولة الاتحاد الدولى للبادل بحضور وزير الرياضة ورئيس الأولمبية

تختتم مساء اليوم السبت بطولة الاتحاد الدولي للبادل، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس الاتحاد المصرى للبادل وكوكبة من نجوم الرياضة.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 130 لاعبًا ولاعبة يمثلون 18 دولة من جميع أنحاء العالم، على ملاعب نادي ماونتن فيو إي سيتي أكتوبر، الذي يعد واجهة رياضية في منطقة الشيخ زايد.

وكانت بطولة الاتحاد الدولي للبادل فرصة مثالية للاعبين واللاعبات المحترفين للتنافس على مدار الأيام الخمسة الماضية للفوز بالبطولة وإظهار مهاراتهم الاستثنائية، وخاصة أنها بطولة معتمدة تضم أبرز لاعبي البادل على مستوى العالم وذات جوائز مالية كبيرة.

وتستعد وزارة الشباب والرياضة لصرف الدفعة السابعة من الدعم المالي المخصص من قيمة الدعم المقرر للاتحادات الرياضية المصرية الأوليمبية، للصرف على برامج الإعداد والتاهيل الفني للمنتخبات من معسكرات وبطولات دولية وقارية وعالمية ومعسكرات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة باريس 2024.

وتبلغ قيمة الدفعة السابعة 65 مليون جنيه للاتحادات الرياضية الأوليمبية.