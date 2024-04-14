الاحتلال: سنقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن أنفسنا

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إيران أطلقت حتى الآن أكثر من 200 طائرة مُسيرة وصاروخ باليستي، واعترضنا أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

تضرر قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب

ونوه متحدث الجيش الإسرائيلي، بأن الهجوم الذي شنته إيران لم يتسبب بأضرار كبيرة حتى الآن، لافتًا إلى تضرر قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب جراء سقوط الصواريخ الإيرانية.

وأشار إلى العملية الإيرانية لم تنته بعد، وسنقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن إسرائيل والحفاظ على أمن مواطنينا.