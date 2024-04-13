السبت 13 أبريل 2024
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توك شو

باحث سياسى: لهذا السبب الصين لن تعلن دعمها العسكرى لروسيا

الباحث السياسي رامي
الباحث السياسي رامي القليوبي

قال الباحث السياسي رامي القليوبي، إن كافة الموازين تنقلب شيئًا فشيئًا لصالح روسيا، لافتًا إلى أن  روسيا تحقق تقدمًا، وهذا يعود إلى عدة عوامل منها قيام الجيش الروسي في العامين الماضيين بتطوير أدائه كجيش هجومي بعد أن ظل على مدار عقود طويلة جيش دفاعي بامتياز.

وأضاف القليوبي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الانشغال الغربي بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما ترتب عليه من تراجع دعمه لأوكرانيا بالعتاد والسلاح، وبالتالي روسيا الآن تتقدم على الأرض، وفي الوقت نفسه لا تزال عاجزة عن إلحاق هزيمة استراتيجية بأوكرانيا والسيطرة على المدن الكبرى، منوهًا بأننا خلال الأشهر المقبلة سنشهد استمرارًا للحرب الدفاعية.

وعلّق الباحث السياسي، على اتهام الولايات المتحدة للصين بدعم جهود روسيا الحربية، قائلًا: "هذا الاتهام غير دقيق، لأننا إذا نظرنا للموقف الصيني منذ بدء الأزمة الأوكرانية هو موقف الحياد الإيجابي، صحيح أن الصين تنحاز لروسيا في المحافل الدولية وتدعمها في فكرة إقامة عالم متعدد الأقطاب".

وتابع: "الصين لم تذهب بإعلان دعم صريح لروسيا، وحريصة على شركاتها مع الغرب؛ لأن الصين تطمح في أن تصبح في القرن الحالي القوة الاقتصادية رقم واحد على مستوى العالم، ولن تستطيع تحقيق ذلك دون شركاتها مع الغرب".

روسيا الصين الولايات المتحدة الحرب الروسية الأوكرانية

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