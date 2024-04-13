السبت 13 أبريل 2024
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تفاصيل تشغيل أول مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف ديسمبر المقبل

الدكتور إسلام عنان
الدكتور إسلام عنان أستاذ علم الأوبئة

تحدث الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم الأوبئة، عن تشغيل أول مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف أول ديسمبر المقبل، وأوضح أن هناك نوعين من السرنجات إحداهما العادية والأخرى هى ذاتية التدمير.

وأضاف عنان، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السرنجات ذاتية التدمير لا تسبب أي وخز بالخطأ للطبيب أو الممرض، فضلًا على أنها تستخدم مرة واحدة، منوهًا بأن 35% من إصابات الأطباء داخل مستشفيات أمريكا تكون نتيجة الوخز الخطأ.

4.4 % من إصابات الإيدز قادمة من الوخز بالخطأ

وأشار أستاذ علم الأوبئة إلى أن 4.4% من إصابات الإيدز قادمة من الوخز بالخطأ من الإبر، مؤكدًا أن وجود مثل هذا المصنع سيقضي على انتشار الأمراض بسبب الوخز الخطأ من الإبر، ومن هذه الأمراض الإيدز وفيروس سي.

وأوضح أستاذ علم الأوبئة أن كل ممرض في مصر كان يتعرض للوخز بالخطأ مرتين أو 3 مرات في السنة، منوهًا بأن تكلفة الوخز بالخطأ 6 آلاف جنيه. 

أول مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف سرنجات ذاتية التلف مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف ديسمبر المقبل تفاصيل

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