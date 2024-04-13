السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بسبب الهجوم على موسكو.. الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

استدعت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، السفير الفرنسي بيير ليفي، وذلك على خلفية تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، التي تعتبرها موسكو غير مقبولة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في 12 أبريل، تم استدعاء السفير فوق العادة والمفوض للجمهورية الفرنسية لدى روسيا الاتحادية، بيير ليفي، إلى وزارة الخارجية الروسية".

وأوضحت أن استدعاء السفير كان على خلفية تصريحات ستيفان سيجورنيه "حول عدم اهتمام الجانب الفرنسي بالحوار مع المسؤولين الروس، حيث يُزعم أن التصريحات التي ينشرونها تحتوي على معلومات كاذبة"، وأضافت أنه تم إبلاغ السفير الفرنسي بأن مثل هذه التصريحات "غير مقبولة... ولا علاقة لها بالواقع".

واعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي بمثابة عمل مقصود ومتعمد من الجانب الفرنسي، يهدف إلى تقويض إمكانية إجراء أي حوار بين البلدين.
 

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