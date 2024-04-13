السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الزراعة: تكثيف مرور المركزية لفحص واعتماد التقاوى على حقول المحاصيل الاستراتيجية

فحص واعتماد التقاوى
فحص واعتماد التقاوى

أعلنت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بـ وزارة الزراعة، عن متابعة حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الإكثار للجهات الحكومية والشركات، خاصة القطن والقمح والذرة الشامية وعباد الشمس ومحطات إعداد وغربلة التقاوى علي كل المحافظات خلال فترة الإجازات والأعياد، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الزيارات الميدانية والتواجد فى مواقع العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

وقال الدكتورأحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، إنه تم تكثيف المرور والمتابعة على جميع محطات إعداد التقاوي على مستوى الجمهورية والعمل على حل أى معوقات تعوق سير العمل وتذليل العقبات على الفور، والمرور على حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الإكثار للجهات الحكومية والشركات/ القمح والقطن والأذرة الشامية وعباد الشمس، ومتابعة محطات إعداد التقاوى ومحلات الاتجار وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس  بالمحافظات (بنى سويف - الفيوم - المنوفية - الغربية - البحيرة - المنيا - الشرقية - كفرالشيخ - الدقهلية).

وأوضح أنه تم التنبيه على جميع مديرى إدارات المحافظات على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة فى مواقع العمل المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات الوزير للجنة تقاوى الحاصلات الزراعية القيام بالدور المنوط بها، وهو انتظام حركة إصدار الموافقات التصديرية والاستيرادية للتقاوى، حيث تتعلق بمصالح شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومى وانعكاسه المباشر على مصالح المزارعين لتلبية احتياجاتهم الزراعية، فضلا عن الأهمية التصديرية للتقاوى التى تعود بالنفع على الاقتصاد القومى، حيث إن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وهى المعنية بإصدار الموافقات التصديرية والاستيرادية.

إصدار 11 موافقة تصديرية للتقاوى تشمل محاصيل حقلية

تكثيف مرور المركزية لفحص واعتماد التقاوى على حقول المحاصيل الاستراتيجية

وأشار إلى أنه تم إصدار 11 موافقة تصديرية للتقاوى تشمل محاصيل حقلية، تتضمن كمية 80 كجم تقاوى أرز الى دولة النيجر (لأغراض البحث العلمى بالمزارع المصرية الإفريقية المشتركة والخضر، تتضمن كمية 500 كجم تقاوى بنجر مائدة الى المملكة ونباتات الزينة: 14 ألفا و472 شتلة (58 صنفا) إلى (السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، العراق) والفاكهة  7 آلاف و770 شتلة (برتقال، بشملة، تفاح، تين، عنب، مانجو، موز) إلى السعودية ولبنان.

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كما تم صدور 27 موافقة استيرادية تشمل محاصيل حقلية تضمنت كمية 52 طنا و246 كجم تقاوى (ذرة سكرية، ذرة شامية، برسيم حجازى، بنجر السكر) والخضر: كمية 12 طنا و873 كجم تقاوى + 27 مليونا و393 ألفا و545 بذرة + 3000 شتلة (11 نوعا) ونباتات زينة: 43 ألفا و500 شتلة وبصلة (49 صنفا) والفاكهة: 10 آلاف 300 شتلة (توت، نخيل بلح).

تكثيف مرور المركزية لفحص واعتماد التقاوى على حقول المحاصيل الاستراتيجية

من جهته، نقل الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي شكر وتقدير وزير الزراعة لجميع العاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والمحافظات على جهودهم وتفانيهم في العمل أثناء فترة الإجازة مع استمرار العمل بذات الأداء من الكفاءة خلال الفترة القادمة لتحقيق الصالح العام.

وزارة الزراعة محاصيل حقلية نباتات الزينة 11 موافقة تصديرية إدارات المحافظات

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