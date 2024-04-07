الأحد 07 أبريل 2024
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مصر

عاجل| تخفيضات تصل إلى 40% على السلع الغذائية وكحك العيد فى منافذ وزارة الزراعة

لحوم
لحوم

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ستضخ السلع الغذائية والأسماك واللحوم وكحك العيد في منفذ وزارة الزراعة الرئيسي في الدقي، وأكثر من 270 منفذا على مستوى الجمهورية، إلى جانب المنافذ المتحركة التي تجوب المحافظات، بتخفيضات تتراوح بين 15% و40% عن السوق لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

وقال القرش، في تصريحات لـ"الدستور"، إن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع للوزارة سيقوم بتوفير المخبوزات لعيد الفطر وإنتاج الكحك والبسكويت ويتم توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة؛ بهدف إتاحة المنتجات أمام المواطنين، ومن بينها لحوم ودواجن وسكر وأرز وأسماك مدخنة من الرنجة والأسماك بأنواعها، والتخفيضات قد تصل إلى 40% في بعض المنتجات، وذلك من إنتاج القطاعات المنتجة في الوزارة.

وأضاف معاون وزير الزراعة أن الوزارة لديها منافذ في جميع المحافظات، ومنها محافظات: البحر الأحمر وسيناء والقاهرة والجيزة والقليوبية والمحافظات الأخرى، إلى جانب المنتجات التي يتم طرحها عبر المنافذ المتحركة التي يتم إطلاقها من خلال الوزارة وتحت تصرف أجهزة  الحكم المحلى في المحافظات.

كحك العيد

من جانبه، قال الدكتور خالد ناجي وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعهد سيطرح منتجاته من كحك العيد وتوزيعها في منفذ وزارة الزراعة بشارع نادي الصيد بالدقي، ومعرض "خير مزارعنا لأهالينا"، إلى جانب المنافذ الحرة في السوق، والتوزيع من خلال التعاقدات خارج المعهد، وأوردرات خاصة، وتقدم الوزارة تخفيضات تصل إلى 20% وأسعارا أقل من السوق بـ30 جنيها، كما تقدم تخفيضات خاصة لمن يحصل على كميات من المعهد أو معارض الوزارة والعرض للبيع في السوق.

وأوضح وكيل معهد تكنولوجيا الأغذية، لـ"الدستور"، أن المعهد يستخدم دقيقا فاخرا وكذا زبدة ومكسرات درجة أولى، ويقوم بتسليم كميات وأنواع فاخرة لمعارض وزارة الزراعة، وقد أعدت قائمة أسعار كحك الوزارة لتشمل: 220 جنيها للكحك السادة، وكحك العجوة  250، وكحك مشكل بالمكسرات بـ350 جنيها، وبيتيفور بـ200 جنيه، وبسكويت بالنشادر بـ200 جنيه للكيلو، وبسكويت لوكس بـ180 جنيها للكيلو، وغريبة سادة بـ185 جنيها للكيلو، وغريبة بالمكسرات بـ180 جنيها للكيلو.

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