الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزارة الزراعة: حديقة الأسماك بالجبلاية تنتهى من استعداداتها لعيد الفطر

حديقة الأسماك
حديقة الأسماك

أكد  الدكتور محمد جلال مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن حديقة الأسماك بالجبلاية أتمت استعداداتها لاستقبال الزائرين لقضاء أعياد الفطر المبارك والربيع وشم النسيم مع توفير كافة سبل الراحة للاستماع بالإجازة والأعياد.

يشار إلى أن الحديقة تم إنشائها فى عهد الخديو اسماعيل عام 1867 على غرار الحدائق في باريس بنفس الطراز في شارع الجبلاية وهى من أهم الحدائق في القاهرة نظرا لجمالها ومساحتها الشاسعة حيث تبلغ حوالي 9 أفدنة ونصف بما يجاورها من حدائق وتتميز بجمال تصميمها وأيضا بمواد البناء المكونه من الطين الأسوانلي المخلوط بالرمل الأحمر والأسروميل، بالإضافة إلى المواد الداعمة لتكوين مدخل الحديقة على شكل خياشيم الأسماك.

ويتكون مدخل الحديقة من فتحتين على هيئة خياشيم أسماك ويقع خلفها البهو وخلف الفتحتين زعنفتان ينطلق منهما ممرات الحديقة الأربعة ويوجد بالحديقة مغارات ممرات وتجاويف، حيث تفصل الممرات بين المساحات الخضراء الشاسعة والتي جلبت مزروعاتها من أستراليا وتايلاند ومدغشقر وأيضا تجد فيها المغارات المبطنة أسقفها بالمياه والأسماك كأنك تسير تحت البحر.

ر محمد جلال الدكتور محمد جلال حديقة الأسماك الفطر المبارك الربيع شم النسيم الحديقة

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