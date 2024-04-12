الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن عن تهديدات طهران: ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل وإيران لن تنجح ⁧‫

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن معلقًا على تهديدات طهران، ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل وإيران لن تنجح. ⁧‫

وحذر بايدن الإيرانيين، قائلًا: لا تفعلوا ذلك.

توقع بهجوم من إيران "عاجلًا وليس آجلًا"
 

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه يتوقع وقوع هجوم من إيران عاجلًا وليس آجلًا.

وقال بايدن ردًا على سؤال عن مدى وشيك الهجوم على إسرائيل: "لا أريد الحصول على معلومات آمنة، لكن توقعاتي ستأتي عاجلًا وليس آجلًا".


وعندما سُئل عن رسالته إلى طهران الآن، قال الرئيس: "لا تفعل".

وردًا على المزيد من الأسئلة الصاخبة من الصحفيين الذين سألوا عما إذا كانت القوات الأمريكية معرضة للخطر، عاد بايدن إلى المنصة وقال إن الولايات المتحدة "مكرسة" للدفاع عن إسرائيل.

وقال بايدن: "سنساعد في الدفاع عن إسرائيل وإيران لن تنجح".

وفي السياق ذاته، تقول الولايات المتحدة إنها في حالة تأهب قصوى تحسبًا لهجوم انتقامي إيراني كبير في أعقاب الهجوم الإسرائيلي المميت على قنصلية طهران في دمشق الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع. 

وقال البيت الأبيض في وقت سابق من يوم الجمعة، إنه لا يزال هناك تهديد حقيقي وذو مصداقية وقابل للتطبيق من قيام إيران بشن ضربات، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مجمع دبلوماسي في سوريا والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنرالات إيرانيين.

وفي سياق متصل، أطلق نحو 40 صاروخًا من لبنان مساء الجمعة، بحسب الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم تقع إصابات.

وأكد مقاتلو حزب الله اللبناني المدعوم من إيران إطلاق الصواريخ، قائلين إنهم أطلقوا "عشرات من صواريخ الكاتيوشا" على مواقع المدفعية الإسرائيلية.

وقال حزب الله إنه يدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وردًا على الهجمات الإسرائيلية على منازل المدنيين في جنوب لبنان.

كما اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية طائرتين بدون طيار متفجرتين، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله نشرهما.

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