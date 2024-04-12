الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حسن الرداد: استمتعت بالعمل مع «المتحدة» فى «محارب»

حسن الرداد
حسن الرداد

وجه النجم حسن الرداد رسالة شكر لجميع العاملين فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الإنتاج الدرامى المتميز والدعم الكبير لمسلسله الأخير «محارب»، الذى شارك بقوة فى سباق دراما رمضان ٢٠٢٤.

وقال «الرداد»، لـ«الدستور»، إن «المتحدة» قدمت دعمًا كبيرًا للمسلسل على جميع المستويات، سواء من خلال الدعاية عبر «السوشيال ميديا»، أو فى الشوارع بمختلف المحافظات، فضلًا عن شاشات التليفزيون. وأضاف: «الشركة المتحدة لديها قدرة على انتقاء أعمال تليفزيونية تليق بالجمهورين المصرى والعربى، وتحتوى على تناغم وتنوع كبير فى قوالبها الدرامية، بين الشعبى والأكشن والرومانسى والكوميدى والتاريخى، بما يناسب جميع أذواق الجمهور». وأتم بقوله: «استمتعت بالتعاون مع الشركة المتحدة، وأتمنى استمرار هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، وسعيد بنجاح مسلسل (محارب)، وبردود أفعال الجمهور القوية حول العمل».

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