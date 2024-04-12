السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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موعد فتح البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024

البنك المركزي
البنك المركزي

موعد فتح البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024، من الموضوعات التى ارتفعت معدل البحث عنها عبر مؤشر “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الامر :

موعد فتح البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024

نشر البنك المركزى منذ أيام مضت على الموقع الإلكترونى الخاص به  أنه سوف تبدأ إجازة البنوك فى جميع انحاء مصر "إجازة العيد"  بداية من يوم الثلاثاء الماضى الموافق 9 فبريل على أن تنتهى الأحد الموافق 14 إبريل وبذلك تكون إجازة العيد الممنوحة للبنوك المصرية هى 6 أيام تبدأ من وقفة عيد الفطر الثلاثاء الموافق 9 إبريل وتنتهى الأحد الموافق 14 غبريل  الحالى :

موعد عودة عمل البنوك بعد العيد

الأثنين 15 إبريل ..عودة العمل بجميع بنوك مصر :

وبناء على قرار البنك المركزى الذى نشر على موقعه الإلكترونى قبيل عيد الفطر المبارك مباشرة فإن بداية عمل البنوك هو الأثنين الموافق 15 إبريل 2024 .

مواعيد عمل البنوك في مصر..8 صباحا إلأى 3 ظهرًا :

من المقرر أن تعمل البنوك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024 بالمواعيد الطبيعية قبل شهر رمضان، حيث تعمل طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، ومواعيد العمل من الساعة 8 صباحا إلى 3 مساء واستقبال المواطنين من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرا

مواعيد مباريات الأسبوع السادس لمجموعة الصعود في دوري المحترفين

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2024

كان مجلس الوزراء نشر  قبيل عيد الفطر المبارك 2024 مباشرة عدد ايام إجازة عيد الفطر الممنوحة لجميع العامليين فى الدولة والمصالح الحكومية والوزرات والهيئات التابعة للدولة وحددت  إجازة عيد الفطر 2024 من يوم الثلاثاء 9 إبريل  2024 حتى الأحد 14 من إبريل الحالى .

متى تنتهى اجازة العيد في مصر؟

فيما يتعلق بـ موعد انتهاء إجازة العيد للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، نص قرار مجلس الوزراء، رقم 1112 لسنة 2024 سابق الذكر ، على أن تمتد إجازة عيد الفطر من الثلاثاء 9 إبريل إلى الأحد 14 من الشهر ذاته

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