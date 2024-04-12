تعرف على آخر أخبار موعد عودة انقطاع الكهرباء في مصر 2024

موعد عودة انقطاع الكهرباء في مصر 2024

يتساءل العديد من الناس عن موعد عودة انقطاع الكهرباء في مصر 2024، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. وننشر موقف العودة لانقطاع الكهرباء في مصر ومصير خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي كانت معلنة قبل شهر رمضان.

موعد عودة انقطاع الكهرباء في مصر 2024

وخلال السطور التالية، يكشف " الدستور " جدول قطع الكهرباء بعد انتهاء عيد الفطر 2024.

وتوقفت الحكومة في وفي فبراير الماضي عن تنفيذ جداول تخفيف الأحمال خلال رمضان 2024، حيث بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر في تنفيذ هذا القرار منذ اليوم الأول من الشهر الفضيل.

خطة لتخفيف الأحمال 2024

سيكون ميعاد انقطاع الكهرباء بدءًا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا، على أن تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.

والاحد المقبل انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وتعاود الكهرباء الانقطاع وفقًا لجداول تخفيف الأحمال التي تعلن عنها الحكومة.

وكان مجلس الوزراء أعلن في يوليو 2023، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في عموم البلاد، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وذلك عبر قطع الكهرباء لفترات معينة بالتناوب على المناطق المختلفة، في ظل نقص الوقود والصعوبات المتعلقة بتوفير العملة الصعبة للاستيراد.

أسباب انقطاع الكهرباء المستمر 2024

وكشف الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن 4 أسباب أدت إلى زيادة تخفيف الأحمال في الوقت الحالي، أولها نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، وكذلك زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر 2024

اكدت شركة توزيع كهرباء مصر الوسطي، والتي تضم خمسة محافظات بشمال الصعيد "المنيا- بني سويف- أسيوط – الفيوم – الوادي الجديد"، عودة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الجديدة 2024.

وكشفت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، خطة تخفيف الأحمال الكهربائية 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، تشمل جميع المناطق والشوارع في محافظة القليوبية، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 15 أبريل، وفقًا للجداول المعلنة قبل شهر رمضان على أن يكون موعد قطع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا وحتي الساعة 5 مساءً، لتكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموع.

يهمك أيضًا: