مصدر بالكهرباء يكشف لـ"الدستور" موعد عودة تخفيف الأحمال

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موقف خطة تخفيف الأحمال فور الانتهاء من إجازة عيد الفطر التي توقف خلالها تنفيذ أي تخفيف للأحمال.

وقال المصدر، لـ"الدستور" إنه حتى الآن لم يصدر قرار باستمرار العمل بوقف خطة تخفيف الأحمال بعد نهاية أيام إجازة عيد الفطر أو وجود تعديل في عدد ساعات الانقطاعات.

وأشار إلى أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية التابعة لوزارة الكهرباء تلقت خطابًا من التحكم القومي التابع لشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالعودة للعمل وفق خطة تخفيف الأحمال بداية من الأحد المقبل.

ونبهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع الالتزام بتخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميًا دون أي زيادة أو تقليل حتى يصدر قرار من مجلس الوزراء في حالة وجود أي تعديل.