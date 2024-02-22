الحكومة تكشف حقيقة انتهاء تخفيف الأحمال بشكل نهائى بعد شهر رمضان

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، حقيقة انتهاء تخفيف الأحمال، بعد إعلان الحكومة عدم تخفيفها خلال شهر رمضان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون"، أن القرار جاء لتخفيف عن كاهل المواطنين، وإن شاء الله قريبًا ننتهي من مسألة تخفيف الأحمال بشكل نهائي.

وأكد الحمصاني أن تخفيف الأحمال مؤقت فقط في شهر رمضان، ولكن سيتم العمل على إنهاء عملية تخفيف الأحمال بشكل نهائي من خلال توفير الموارد التي تدر العملة الصعبة.

وأوضح أن البيان عبارة عن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر وهي تأتي في إطار تحقيق مستهدفات في مجال التنمية التي يحددها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، لافتًا إلى أن كافة التفاصيل الخاصة بالاتفاق سيتم الإعلان عنها قريبًا بعد توقيع الاتفاقيات، مشيرًا إلى أنها ستكون بداية لصفقات أخرى تدر على الدولة موارد من العملة الصعبة ويستفيد منها مئات الآلاف من المصريين عن طريق توفير فرص عمل.

وتابع: "الصفقة استثمارية تهدف تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأنا متفهم السؤال ولكن التفاصيل سيعلن عنها بمجرد توقيعها".