الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحكومة تكشف حقيقة انتهاء تخفيف الأحمال بشكل نهائى بعد شهر رمضان

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، حقيقة انتهاء تخفيف الأحمال، بعد إعلان الحكومة عدم تخفيفها خلال شهر رمضان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون"، أن القرار جاء لتخفيف عن كاهل المواطنين، وإن شاء الله قريبًا ننتهي من مسألة تخفيف الأحمال بشكل نهائي.

وأكد الحمصاني أن تخفيف الأحمال مؤقت فقط في شهر رمضان، ولكن سيتم العمل على إنهاء عملية تخفيف الأحمال بشكل نهائي من خلال توفير الموارد التي تدر العملة الصعبة.

وأوضح أن البيان عبارة عن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر وهي تأتي في إطار تحقيق مستهدفات في مجال التنمية التي يحددها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، لافتًا إلى أن  كافة التفاصيل الخاصة بالاتفاق سيتم الإعلان عنها قريبًا بعد توقيع الاتفاقيات، مشيرًا إلى أنها ستكون بداية لصفقات أخرى تدر على الدولة موارد من العملة الصعبة ويستفيد منها مئات الآلاف من المصريين عن طريق توفير فرص عمل.

وتابع: "الصفقة استثمارية تهدف تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأنا متفهم السؤال ولكن التفاصيل سيعلن عنها بمجرد توقيعها".

الحكومة متحدث الحكومة تخفيف الاحمال شهر رمضان خطة الحكومة

مواد متعلقة

"الحرية المصرى" يشيد بموافقة الحكومة على أكبر صفقة استثمار مباشر مع كيانات كبرى

الأكثر قراءة

عاجل.. توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى غدا

أكبر صفقة استثمار تخنق الدولار فى السوق السوداء

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى.. انتعاشة اقتصادية ومئات الآلاف من فرص العمل

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل.. مبعوث "بايدن" بالشرق الأوسط: المفاوضات مع حماس تشهد تقدمًا ملحوظًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة